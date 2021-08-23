أسلحة جديدة تعرضها شركة "روستيخ" الروسية في منتدى "آرميا-2021"... فيديو

عادة ما يثير المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا"، الذي ينطلق هذا العام في 22 أغسطس/ آب في حديقة باتريوت في ضواحي موسكو، اهتمام الزائرين من خلال الابتكارات التي تم اختبارها على مدار الوقت والتي يتم اختبارها عمليًا، فضلاً عن التطورات الجديدة والمنتجات العسكرية والمدنية.

هذا العام، ولأول مرة ستعرض شركة "روستيخ" إصدارات تصدير من مجمع الاستطلاع والمدفعية "بنسلين" ونموذج "بانتسير-إس إم"- فقط حوالي 50 منتجًا جديدًا، ويصل إجمالي عدد المعروضات إلى ألف. تحدث موقع الشركة عن بعضها.

"البنسلين"..."دواء" قاتل

من أبرز المستجدات في المنتدى الدولي إنتاج النموذج التصديري للمجمع الحراري الصوتي الآلي للمدفعية والاستطلاع العسكري، المعروف باسم "البنسلين". تم تصميم هذا المجمع الفريد وتصنيعه في شركة "روس إلكترونيكا"- إن إي إي "فيكتور".

مبدأ تشغيل الجهاز، كما يوحي اسمه، هو القدرة على تحديد موقع انفجار الذخيرة، ودقة الضربة وموقع المدافع عن طريق الإشارات الصوتية والإشعاع الحراري. تقوم الوحدات الكهروضوئية ومستقبلات الصوت الخاصة بالمجمع بتسجيل هذه الانبعاثات والاهتزازات ووضع البيانات على خريطة إلكترونية في الوضع الآلي. يتم ذلك في أسرع وقت ممكن، ولا تستغرق العملية برمتها أكثر من 5 ثوانٍ. بعد معرفة إحداثيات العدو، يتم تطبيق هجوم مضاد عليه. وبالتالي، فإن كفاءة تلقي ونقل البيانات الدقيقة تجعل من الممكن قمع مدفعية العدو قبل أن يتاح لها الوقت لتغيير موقعها. يتم وضع المجمع نفسه في الوضع القتالي في غضون 20 دقيقة فقط، ويمكنه العثور على أهداف على مسافة تصل إلى 38 كم.

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في السابق، كانت وظائف الكشف عن العدو وضبط النيران تُنفَّذ بواسطة الرادارات أو الكشافة التي تعمل في ظروف الخطر المتزايد، لكن الحلول التقنية للقرن الحادي والعشرين تسمح بإنقاذ الأرواح البشرية وزيادة دقة وسرعة الضربة الانتقامية.

على عكس مجمعات استطلاع المدفعية الأخرى الحالية، يتمتع "البنسلين" بميزة لا شك فيها - التخفي، أي أنه لا يصدر موجات راديو. بمعنى آخر، لا يستطيع العدو تعقبه، لأن البنسلين لا يكشف عن نفسه بالإشعاع الخارجي.

يقع المجمع نفسه على جهازين: إحداهما يحتوي على أجهزة قياس الصوت والآخر يحتوي على أجهزة استطلاع صوتي حراري. اعتمادًا على التكوين، يمكن أن يصل عدد السيارات إلى ست وحدات.

"بانتسير-إس1إم"... حماية من الطائرات المسيرة وغيرها

من بين المستجدات الأخرى في المنتدى نظام "بانتسير-إس1إم" الصاروخي المدفعي، وهو نسخة حديثة من "بانتسير-إس1"، وهو قادر على اكتشاف الأهداف الجوية على مسافة تصل إلى 80 كم. في "بانتسير" المحدث، تمت زيادة مدى التدمير إلى 30 كم، يرجع ذلك إلى تركيب محطة توجيه رادار متعددة الوظائف مع مجموعة هوائي صفيف مرحلي بمدى ملم ونظام دفاع صاروخي جديد.

يتميز المجمع بقوة نيران عالية، تتحقق بفضل التسلح الصاروخي والمدافع وسرعة رد الفعل العالية والقدرة على إجراء الاستطلاع والقتال أثناء التنقل.

"باس-200"... طائرة مسيرة ساعي بريد

سيكون زوار "آرميا" مهتمين بالتعرف على طائرة باس-200، التي ستعرضها شركة "مروحيات روسيا" في هذا المنتدى لأول مرة. تم عرض هذه المروحية بنجاح في صالون الطيران والفضاء الدولي ماكس-2021، لتصبح أول مشارك في برنامج الطيران الخاص بها.

تتميز الطائرة بخصائص تقنية رائعة: مع أقصى وزن للإقلاع يبلغ 200 كغ، يمكن أن تصل السرعة إلى 160 كم/ ساعة وتحمل حمولة تصل إلى 50 كغ. يمكن أن تحلق الطائرة لمدة تصل إلى 4 ساعات، وترتفع إلى 4 كم. يتم التحكم في باس-200 من الأرض عن طريق مجمع اتصالات ينقل إشارة عبر مسافة تصل إلى 100 كم.

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لقد تم تقدير قدرات وآفاق الطائرة: تم استخدام أحدث باس-200، جنبًا إلى جنب مع الطائرة المسيرة VRT300 UAV ، لتسليم البضائع إلى أراضي تشوكوتسك- تم إبرام مثل هذه الاتفاقية بين "مروحيات روسيا" والبريد الروسي. إذا كانت التجربة ناجحة، فسيتم توسيع شبكة مسارات الطائرات المسيرة وستكون قادرة على توصيل مئات الأطنان من البريد سنويًا. ستكون باس-200 مفيدة أيضًا في مراقبة التضاريس والبحث والإنقاذ والعمليات الزراعية.