وزارة الدفاع: روسيا مستعدة لنقل إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الإمارات

قال نائب وزير الدفاع ألكسندر فومين خلال محادثات مع نظيره الإماراتي الجابري مبارك سعيد، إن روسيا مستعدة لتوطين إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية في الإمارات العربية المتحدة.

وقال فومين: "نحن، روسيا، مستعدون ليس فقط لتوريد المعدات والأسلحة، ولكن أيضًا لمشاركة التقنيات، لتوطين الإنتاج على أراضي بلدك".

وأشار إلى أن الإمارات دولة مكتفية ذاتيا تشتري بنشاط الأسلحة والمعدات العسكرية. وشدد فومين على أن "الأمر الرائع والجدير بالثناء هو أنها تطور صناعتها الخاصة، صناعة التكنولوجيا الفائقة".

ووفقا له، فإن روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة تعملان على تطوير العلاقات "في جميع الاتجاهات الممكنة، السياسية في المقام الأول، والتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والثقافة وغيرها من المجالات".

بدوره، شكر نائب وزير الدفاع ودعم الصناعة الدفاعية في دولة الإمارات على فرصة التواجد في حفل افتتاح منتدى آرميا- 2021 وألعاب الجيش الدولية.

وقال القائد العسكري الإماراتي: "أولا، أود أن أنقل لكم شخصيًا أطيب تحيات وزير دفاع دولة الإمارات العربية المتحدة. إنه يتمنى أن يستمر هذا المعرض وهذا المنتدى ويزداد حجمه".