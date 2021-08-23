"بلانشيت" روسي يجيد التحكم في نيران المدفعية...فيديو

عرضت روسيا جهازا فريدا من نوعه، وفقا لصانعه، في معرض الأسلحة والمعدات العسكرية "آرميا 2021" المقام في ريف موسكو .

ويحمل الجهاز المبتكر الذي اخترعه علماء معهد "سيغنال" للأبحاث، اسم "بلانشيت-إم-إير" وهو كمبيوتر لوحي تتلخص وظيفته في التحكم في نيران مدفعية الدقة العالية.

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وقال فلاديمير بيمينوف، رئيس معهد "سيغنال"، للصحفيين إن القدرة على التحكم في نيران أسلحة الدقة العالية تجعل الجهاز الذي صنعه المهندسون الروس فريدا من نوعه.

وأشار إلى أن الجهاز مخصص لتوجيه قذائف مدافع "كرسنوبول-إم2" و"كيتولوف-2إم" إلى أهداف يجب تدميرها، ويقدر على تصويب نيران المدفعية نحو أهداف محددة بمنتهى الدقة.

وأضاف أن جهاز "بلانشيت-إم-إير" أثبت جدارته خلال التجارب وفي مناورات وعمليات عسكرية.