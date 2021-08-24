السعودية تعلن توقيع اتفاقية تعاون عسكري مع روسيا

أعلن نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان آل سعود، أن المملكة ملتزمة بتعزيز التعاون مع روسيا، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد على الاستجابة المشتركة للتهديدات والتحديات.

وأكد نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، مساء أمس الاثنين، توقيع اتفاقية بين السعودية وروسيا، تهدف لتطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

ونشر الأمير خالد بن سلمان تغريدة على حسابه في "تويتر" قال فيها: "التقيت معالي وزير الدفاع في روسيا الاتحادية سيرغي شويغو. ناقشنا في مباحثاتنا سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، وسعينا المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين".

وأضاف ابن سلمان: "وقعت اليوم مع معالي نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين اتفاقية بين المملكة وروسيا الاتحادية، تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين".

وقعت اليوم مع معالي نائب وزير الدفاع الروسي الفريق اول الكسندر فومين اتفاقية بين المملكة وروسيا الاتحادية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين pic.twitter.com/REJFkvrYxI — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) August 23, 2021

وشكر نائب وزير الدفاع السعودي، الوزير شويغو، على دعوته إلى المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2021" واصفا إياه بأنه "حدث رائع".

ويعقد منتدى "آرميا 2021" (الجيش-2021) خلال الفترة ما بين 22 و28 آب/ أغسطس الجاري في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض في مدينة كوبينكا بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وسط مشاركة دولية واسعة.