روسيا... إيجاد سلاح مناسب للقضاء على طائرات العدو المسيرة

قال رئيس مؤسسة "ألماز – أنتي" المصنعة لوسائط الدفاع الجوي، بافل سوزينوف، لـ"سبوتنيك": إن "الصاروخ الجديد المزمع إنشاؤه مخصص لتدمير الطائرات المسيرة".

وتستطيع الطائرات المسيرة، وهي صغيرة الحجم ورخيصة الثمن، أن تلحق أضرارا كبيرة بالمنشآت التي تهاجمها أو تقضي عليها. كما يمكن استخدامها لأغراض الاستطلاع أيضا.

وليس من المعقول أن تستخدم الصواريخ العادية المضادة للطائرت لتدمير أهداف من هذا النوع لأن ثمنها يمكن أن يعادل مئات أمثال ثمن الطائرة المسيرة. وفضلا عن ذلك فإن الصاروخ المخصص للتعامل مع الأهداف الكبيرة قد يفشل في اكتشاف الطائرة المسيرة الصغيرة أو المجهرية.