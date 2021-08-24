مع انتقال أمريكا للصواريخ فرط الصوتية المرعبة... هل يستطيع الدفاع الجوي الروسي تدميرها؟... فيديو

لا يمكن لصواريخ فرط صوتية يجري العمل في صنعها في الغرب، أن تسبب متاعب كبيرة للدفاع الجوي الروسي، لأن وسائط الدفاع الجوي الروسية تقدر على إسقاطها، وفقا لصانعي وسائط الدفاع الجوي الروسية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت نيتها إنشاء صواريخ فرط صوتية تعادل سرعتها 17 ضعف سرعة الصوت.

وقال بافل سوزينوف، رئيس مؤسسة "ألماز – أنتي" المصنعة لوسائط الدفاع الجوي، لـ"سبوتنيك":

"إن وسائطنا قادرة على اعتراض جميع الصواريخ فرط الصوتية المتوفرة حاليا ومستقبلا".

​ولا يمكن أن يسبب ظهور الصواريخ التي تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت في الخارج متاعب تذكر لصنّاع وسائط الدفاع الجوي الروسي "لأننا نعرف إلى أين نسير في هذا المجال"، وفقا لما قاله مصمم وسائط الدفاع الجوي الروسية، بافل سوزينوف.

ونوه إلى أن الصواريخ الاعتراضية التي تنتجها مؤسسة "ألماز-أنتي" تستطيع التحليق بسرعة تفوق كثيرا سرعة الصوت.

وتستطيع وسائط الدفاع الجوي من إنتاج "ألماز-أنتي" أن تصد هجوم جميع وسائل الهجوم الجوي-الفضائي. ومن منتجات "ألماز-أنتي" منظومات نالت شهرة واسعة مثل "تور" و"بوك" و"إس-400".