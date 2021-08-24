مع انتقال أمريكا للصواريخ فرط الصوتية المرعبة... هل يستطيع الدفاع الجوي الروسي تدميرها؟... فيديو

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت نيتها إنشاء صواريخ فرط صوتية تعادل سرعتها 17 ضعف سرعة الصوت.
وقال بافل سوزينوف، رئيس مؤسسة "ألماز – أنتي" المصنعة لوسائط الدفاع الجوي، لـ"سبوتنيك":
"إن وسائطنا قادرة على اعتراض جميع الصواريخ فرط الصوتية المتوفرة حاليا ومستقبلا".
#Видео Расчеты С-400 Западного военного округа провели боевые пуски зенитных управляемых ракет по учебным воздушным целям на полигоне Ашулук в Астраханской области.— Минобороны России (@mod_russia) September 15, 2020
#Минобороны #ЗВО #ПВО #С400 #БоеваяПодготовка pic.twitter.com/fGz9K4UXpe
ولا يمكن أن يسبب ظهور الصواريخ التي تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت في الخارج متاعب تذكر لصنّاع وسائط الدفاع الجوي الروسي "لأننا نعرف إلى أين نسير في هذا المجال"، وفقا لما قاله مصمم وسائط الدفاع الجوي الروسية، بافل سوزينوف.
ونوه إلى أن الصواريخ الاعتراضية التي تنتجها مؤسسة "ألماز-أنتي" تستطيع التحليق بسرعة تفوق كثيرا سرعة الصوت.
وتستطيع وسائط الدفاع الجوي من إنتاج "ألماز-أنتي" أن تصد هجوم جميع وسائل الهجوم الجوي-الفضائي. ومن منتجات "ألماز-أنتي" منظومات نالت شهرة واسعة مثل "تور" و"بوك" و"إس-400".
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