مصمم وسائط دفاع جوي: طائرة "بايراكتر" التركية هدف سهل

تعتبر طائرات مسيرة عسكرية تركية من طراز "بايراكتر" هدفا سهلا لوسائط الدفاع الجوي، وفقا لصانع وسائط الدفاع الجوي الروسية.

وقال مصمم وسائط الدفاع الجوي بافل سوزينوف، رئيس مؤسسة "ألماز – أنتي" المصنعة لوسائط الدفاع الجوي، لـ"سبوتنيك": "إن طائرة بايراكتر هدف عادي لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات".

وتعتبر طائرة بايراكتر هدفا كبيرا، حيث يبلغ وزنها 650 كيلوغراما، وهدفا لا يصعب اعتراضه لأنها تطير ببطء.

وأشار مصمم وسائط الدفاع الجوي إلى أن مَن يريد التصدي لطائرة بايراكتر، فعليه أن يستخددم الوسائط التي يزيد مداها على مدى أسلحة طائرة بايراكتر.

وأضاف أن هذا يعني أن من الضروري اكتشاف طائرة بايراكتر في الوقت المناسب، وهو أمر غير صعب، وإصابتها قبل أن تتمكن من استخدام أسلحتها.