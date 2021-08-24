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    قوات الجيش الأمريكي في أفغانستان، 2010

    بالأرقام… ما هي خسائر أمريكا في أفغانستان؟

    © REUTERS / Goran Tomasevic
    رصد عسكري
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    بدأ الجيش الأمريكي قصف أفغانستان في عام 2001، إثر هجمات 11 سبتمبر/ أيلول، في عملية عسكرية أطلق عليها "الحرية الدائمة"، وكانت تلك العملية بداية حرب كلفت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 990 مليار دولار.

    قوات الجيش الأمريكي في أفغانستان، 2013
    © REUTERS / Andrew Burton
    بدأت بـ 51 وانتهت بـ 36 جيشا… معلومات عن القوات التي شاركت في الحرب الأفغانية
    كان الهدف من تلك العملية هو القضاء على حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) وتنظيم "القاعدة" الإرهابي، لكن تلك الحرب طال أمدها حتى أصبحت أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، كما تقول مجلة "فورتشن" الأمريكية، في تقرير عن الحرب الأمريكية في أفغانستان.

    أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية قواتها إلى أفغانستان عام 2001، للقضاء على حركة طالبان، وبعد نحو 20 عاما من الحرب المتواصلة، قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، سحب القوات الأمريكية وعادت "طالبان" إلى الحكم مرة أخرى.

    وقالت المجلة إن التكلفة الحقيقية للحرب الأمريكية في أفغانستان، يمكن رصدها في أرقام توضح التكلفة المادية والبشرية وعمر تلك الحرب مقارنة بالحروب الأمريكية الأخرى، التي من بينها الحرب العالمية الثانية.

    ما هي مدة الحرب؟

    تقول المجلة إن الحرب الأفغانية استمرت 19 عاما، مشيرة إلى أنها أطول حرب في تاريخ أمريكا.

    وتشير إحصائيات أطول الحروب الأمريكية إلى أن حرب العراق تأتي في المرتبة الثانية بـ 18 عاما، ثم حرب فيتنام بـ 14 عاما.

    وبحسب المجلة فإن الفترة التي شارك فيها الجيش الأمريكي في الحرب العالمية الثانية 5 سنوات وفي الحرب الكورية 4 سنوات.

    ولم يشارك الجيش الأمريكي إلا لمدة عام واحد في الحرب العالمية الأولى، بينما كانت مدة مشاركته في حرب الخليج أقل من عام.

    ما هي الخسائر البشرية للحرب الأفغانية؟

    تشير إحصائيات خاصة بالخسائر البشرية في الحروب الأمريكية أثناء الخدمة سواء في العمليات القتالية أو بعيدا عنها، إلى أن حصيلة قتلى الحرب الأفغانية هي ألفين و 442 جنديا، بينما وصلت حصيلة المصابين إلى 20 ألف و719 جنديا.

    • ووصل عدد قتلى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية المشاركين في تلك الحرب إلى 1444 قتيلا.

    ووصل عدد القتلى من المتعاقدين مع الجيش الأمريكي إلى 3 آلاف و936 قتيلا ومن عمال الإغاثة إلى 549 قتيلا، إضافة إلى 6 من العاملين المدنيين التابعين لوزارة الدفاع.

    أما خسائر قوات الجيش والشرطة الأفغانية فتقدر بـ 75 ألف فرد، إضافة إلى أكثر من 71 ألف قتيل من المدنيين الأفغان.

    ما هي التكلفة المادية للحرب الأفغانية؟

    تشير الإحصائيات إلى أن تكلفة الحرب الأفغانية وصلت إلى 992 مليار دولار أمريكي، وهي تكلفة أكبر من تكلفة حرب العراق وحرب فيتنام والحرب العالمية الأولى.

    ولفتت المجلة إلى أن الحرب الوحيدة، التي زادت تكلفتها المادية عن الحرب الأفغانية هي الحرب العالمية الثانية، التي وصلت تكلفتها على الولايات المتحدة الأمريكية إلى 5.1 تريليون دولار.

    ماذا حدث بعد انسحاب القوات الأمريكية؟

    انهارت الحكومة الأفغانية في الـ 15 أغسطس/ آب 2021، وأعلنت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) سيطرتها على الحكم، بعد نحو عقدين من الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية للقضاء على "طالبان".

    ورغم عودة "طالبان" بعد الحرب التي قاربت تكلفتها تريليون دولار أمريكي، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن قراره سحب القوات العسكرية من أفغانستان كان صحيحا، لإنها حرب كان يجب أن تنتهي منذ وقت طويل.

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    الولايات المتحدة الأمريكية, حركة طالبان, الرئيس الأمريكي جو بايدن
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