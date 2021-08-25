روسيا توقع عقودا بملياري يورو في منتدى "آرميا-2021"

أفاد المدير العام لمؤسسة "روس أبورون إكسبورت" الحكومية الروسية لتصدير الأسلحة، ألكسندر ميخييف، اليوم الأربعاء، بأن المؤسسة وقعت نحو 20 عقدًا بقيمة تزيد على 2 مليار يورو، في منتدى "آرميا-2021".

كوبينكا (مقاطعة موسكو) - سبوتنيك. وقال ميخييف للصحفيين: "في إطار منتدى "آرميا-2021" ، وقّعت مؤسسة "روس أبورون إكسبورت" نحو 20 وثيقة تعاقدية، تفوق قيمتها الإجمالية ملياري يورو".

وأشار ميخييف إلى أن وفد "روس أبورون إكسبورت" أجرى لقاءات ومفاوضات مع ممثلين عن 35 دولة، 17 منها على مستوى وزراء الدفاع والنواب ورؤساء الأركان العامة ومستشاري رؤساء الدول.

وكان ميخييف أعلن، يوم الجمعة المنصرم، أن محفظة طلبات المؤسسة تتجاوز 52 مليار دولار، وستزداد بشكل كبير مع اختتام منتدى "آرميا- 2021" (الجيش-2021)، الحدث الذي يعقد في الفترة من 22 إلى 28 آب/أغسطس، في مقاطعة كوبينكا، بالقرب من موسكو.