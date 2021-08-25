أحدث مدفع ذاتي الحركة يضمن لروسيا التفوق على المنافسين

من بين صنوف الأسلحة الجديدة الروسية التي تعاقدت وزارة الدفاع الروسية على توريدها للقوات المسلحة الروسية خلال معرض الأسلحة "أرميا 2021"، أحدث مدفع ذاتي الحركة يعرف باسم "كواليتسيا إس في".

وذكر مراسل "سبوتنيك" نقلا عن وزارة الدفاع، أن هذا أول عقد لتوريد النماذج العملية من مدفع "كواليتسيا إس في" للجيش الروسي، فقبل ذلك تسلم الجيش الروسي النماذج التجريبية.

وتجدر الإشارة إلى أن المدفعية الروسية تعد واحدة من أفضل المدفعيات في العالم. واتجهت دول أجنبية مثل ألمانيا وفرنسا والصين وكوريا الجنوبية وتركيا في الفترة الأخيرة إلى تحقيق التقدم على روسيا في مجال المدفعية بإبداع آليات جديدة للمدفعية البعيدة المدى، وفقا لإفادة "وكالة أنباء موردوفيا".

إلا أن روسيا تستطيع، برأي الخبراء، الاحتفاظ بمركز الصدارة بفضل مدفع "كواليتسيا إس في" الذي ينتمي إلى الجيل الجديد الصاعد من المدافع الذاتية الحركة، ويتقدم على أمثاله الروسية والأجنبية من حيث المدى وسرعة إطلاق القذائف والدقة في إصابة الأهداف.

ومن أهم مزايا مدفع "كواليتسيا إس في" إمكانية التحكم في إطلاق النار عن بعد، واختيار الهدف وتصويب المدفع نحوه بشكل شبه أوتوماتيكي، ووجود الطاقم في مكان آمن في مقدمة الآلية وليس في برجها.

ومدفع "كواليتسيا إس في" عيار 152 ملم مخصص لتدمير بطاريات مدفعية العدو والدبابات والمدرعات الأخرى والوسائل المضادة للدبابات ووسائط الدفاع الجوي، وتدمير الاستحكامات، ويستطيع القضاء على هدف يجب تدميره يبعد عنه بـ70 كيلومترا.