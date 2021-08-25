تقليص نفقات الدفاع الجوي: إسقاط طائرات مسيرة ببندقية خردق

وقال بافل سوزينوف، رئيس مؤسسة "ألماز-أنتي" المصنعة لوسائط الدفاع الجوي، لـ"سبوتنيك" إن التجربة أثبتت أن طائرة "كريتشيت" قادرة على تحقيق المهام المطروحة عليها.

وتتمثل المهمة الأساسية لطائرة "كريتشيت" في القضاء على طائرات مسيرة معتدية لا يتجاوز وزنها 30 كيلوغراما، وهي أهداف ليس من المعقول استخدام منظومات الصواريخ المضادة للطائرات ضدها، أي أن مَن يملك طائرة "كريتشيت" فهو لا يضطر إلى استخدام الصواريخ "الغالية" لتدمير الطائرات المسيرة "الرخيصة"، وفقا لما قاله صانع وسائط الدفاع الجوي.

ومن أجل تدمير الطائرات المسيرة المعتدية تم تسليح طائرة "كريتشيت" ببندقية خردق. وترش البندقية خردقاتها باتجاه هدف محدد حين تقترب طائرة "كريتشيت" منه.