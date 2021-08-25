قنبلة روسية حوامة برأس مدمر يمكنها التحليق 30 دقيقة... فيديو

أنتجت مجموعة الشركات الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف نوعا جديدا من الذخائر، هو القنبلة الحوامة أو الطائرة.

وقال مسؤول في مجموعة "كلاشنيكوف" لـ"سبوتنيك"، إن وزارة الدفاع الروسية أعطت الضوء الأخضر لإنتاج قنابل "لانتسيت"، وأن الاختبارات الرسمية لها ستنطلق في نهاية عام 2021.

والقنبلة المسماة بـ"لانتسيت" عبارة عن طائرة مسيرة صغيرة أو صاروخ موجه يتم إطلاقه من الجو إلى الأرض.

وتستطيع قنبلة "لانتسيت" أن تحوم في الهواء لمدة طويلة، باحثة عن هدف يجب تدميره. وبعد اكتشاف الهدف تنطلق قنبلة "لانتسيت" نحوه وكأنها صاروخ موجه، وتدمره بطريق التفجير.

ويمكن أن يزن الرأس المدمر لقنبلة "لانتسيت" 3 كيلوغرامات. ويمكن أن تبقى القنبلة محلقة في الهواء خلال 30 دقيقة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره التلفزيون الروسي في بداية عام 2021 استخدام "لانتسيت" ضد مواقع الإرهابيين في سوريا.