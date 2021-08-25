روسيا تتلقى طلبات لشراء مدرعات "بوميرانغ" من بلدان الخليج وأفريقيا

أعلن مسؤول روسي عن وصول طلبات لشراء مدرعات "بوميرانغ" الروسية من جهات خارجية عربية وأفريقية.

وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" أن ألكسندر ميخييف، رئيس شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون إكسبورت"، أعلن ذلك في مقابلة مع الصحفيين خلال معرض "أرميا 2021".

© Sputnik . Ramil Sitdikov "بوميرانغ" في "آرميا-2018

وأبدت روسيا استعدادها لتصدير مدرعات "بوميرانغ" في العام الماضي، وقد زودت مستوردي الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا بالمعلومات عن أحدث آلية مدرعة من صنعها.

© Sputnik . Alexey Nikolsky بوميرانغ

وأبلغ رئيس "روس أوبورون أكسبورت" الصحفيين، أن مستوردي الأسلحة كشفوا عن اهتمامهم بآلية "بوميرانغ"، وأن هناك طلبات لشرائها وصلت من بلدان الخليج وأفريقيا.

وتتلخص وظيفة العربة المدرعة "بوميرانغ" في نقل المشاة وتوفير الدعم الناري للقوات الصديقة في ساحة القتال، وتستطيع مقارعة الآليات المماثلة وتدمير دبابات ومروحيات العدو.