الجزائر بين الـ 8 الكبار في قوة السفن القتالية "كورفيت"

يمتلك الجيش الجزائري واحدا من أقوى 14 أسطولا حربيا في العالم بـ 201 وحدة بحرية، بينها 10 سفن طراز "كورفيت" تجعل الجزائر في المرتبة رقم 8 بين دول العالم المشغلة لهذا النوع من السفن الحربية.

ذكر ذلك موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، في تقرير عن الأسطول الجزائري، مشيرا إلى أن الجزائر ضمن 41 دولة مشغلة لسفن "كورفيت"، مشيرا إلى أنها تأتي في مقدمة الدول المشغلة لهذا النوع من السفن.

وتسبق الجزائر في عدد السفن الحربية من هذا النوع، التي تستخدمها كل من روسيا، التي تحتل المرتبة الأولى عالميا والصين وإندونيسيا والهند والولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام وكوريا الجنوبية، التي تأتي في المرتبة رقم 7.

ويطلق اسم "كورفيت" على نوع من السفن الحربية الأقل حجما من الفرقاطة، لكنها أكبر من سفن الدورية.

وأهم ما يميز هذا النوع من السفن هو امتلاكها قوة نيرانية تمكنها من العمل في البحار والمحيطات وإمكانية دعمها بمروحية قتالية، في ذات الوقت الذي تكون فيه تكلفة إنشائها وتشغيلها أقل، مقارنة بالسفن الحربية الأخرى.