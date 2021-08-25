أسلحة أمريكية متطورة تشارك بمناورات بحرية... فيديو

نشرت البحرية الأمريكية لقطات من تدريبات عسكرية بحرية قبالة سواحل هاواي.

ونقلت "روسكايا غازيتا" أن التدريبات كانت تحاكي إظهار القدرات المختلفة لضربة بحرية بعيدة المدى.

تُظهر اللقطات من فرقاطة "أنغراهام" أن طائرة "بي 8 آ بوسيدون" تشارك في التدريبات.

وأطلقت حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون" طائرة "إف إي 18 إي سوبر هورنت" لاختبارخا كسلاح في المواجهة.

وشاركت مقاتلات من طراز "إف 35 سي" بالعمليات واستخدمت أسلحة موجهة بالليزر.

وأطلقت الغواصة سريعة الهجوم "إس إس إن 721" (SSN 721) صاروخ هاربون المضاد للسفن وطوربيد (إم كي 48 المتقدم).