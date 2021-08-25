متى تم تحرير باريس من قوات ألمانيا النازية؟

تمكنت قوات الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من تحرير العاصمة الفرنسية باريس في الـ 25 من أغسطس/ آب عام 1944، حيث كانت تحتلها قوات ألمانيا النازية لعدة سنوات، خلال معارك الحرب العالمية الثانية.

تمكنت قوات الحلفاء من هزيمة القوات النازية وتحرير باريس في مثل هذا اليوم، بعد عمليات عسكرية واسعة بدأتها بإنزال برمائي على شاطئ نورماندي، شمال فرنسا في الـ 4 من يونيو/ حزيران من نفس العام.

ON THIS DAY: In 1944 Paris was liberated by Allied forces after four years of Nazi occupation. https://t.co/otaogzQtyq pic.twitter.com/TYrJAFzxgm — ABC News (@ABC) August 25, 2021

وكان تحرير باريس إحدى المحطات المهمة، التي قادت قوات الحلفاء في أوروبا لانتصارات متتالية في، حتى وصلت قوات الولايات المتحدة الأمريكية إلى العاصمة الألمانية برلين في 25 أبريل/ نيسان عام 1945، التي أدت إلى استسلام ألمانيا في 8 مايو/ أيار من ذات العام.

يذكر أن إيطاليا استسلمت لقوات الحلفاء في 8 سبتمبر/ أيلول 1943، بينما كانت نهاية الحرب العالمية الثانية بصورة كاملة باستسلام اليابان في 15 أغسطس 1945.

وبتوقيع اليابان على وثيقة الاستسلام في 2 سبتمبر/ أيلول 1945، انتهت الحرب العالمية الثانية رسميا بعدما وصلت أعداد ضحاياها إلى نحو 85 مليون شخص.