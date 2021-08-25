لأول مرة في منتدى "آرميا 2021" يتم عرض مركبة كهربائية للاستطلاع تعمل في كل التضاريس... صورة

تتمتع السيارة الكهربائية، التي تعرض لأول مرة، بمجموعة واسعة من القدرات، يمكن استخدامها في الاستكشاف، وكذلك لتوصيل الإمدادات أو الأدوية. كما لاحظ مؤلفو المشروع، فإن هذه المركبات لا تزال في مرحلة التطوير في الخارج فقط، في حين أن Era هي سيارة تعمل بكامل طاقتها.

Электромобиль «Эра» представили на форуме «АРМИЯ-2021». Этот высокотехнологичный транспорт может применяться для проведения разведки, подвоза запасов или медикаментов. Он бесшумен и скрытно преодолевает значительные расстояния, без проблем передвигается по пересеченной местности. pic.twitter.com/jTzdR6FxLg — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) August 24, 2021

يتم تشغيل " Era" بواسطة محرك كهربائي بنظام استرداد الطاقة الحركية أثناء الكبح، مما يزيد من احتياطي الطاقة. يتم تثبيت مجموعة واسعة من المعدات الإضافية على النموذج. نحن نتحدث عن تعليق كهربائي، ونش، ومنصة لمركبة جوية بدون طيار، وبطارية شمسية، وكشاف ضوئي، وبطانية منشقة.

وفقًا للمطورين، تتمثل المزايا الرئيسية للسيارة في بساطة التصميم، وانخفاض تكلفة الإنتاج، وسهولة الصيانة، فضلاً عن إمكانيات واسعة للتحديث.

اجتازت السيارة بالفعل اختبارات الطرق الوعرة في ظروف الطقس القاسية.