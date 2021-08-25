ميانمار تحصل على منظومة "بانتسر سي1" الروسية

وقعت روسيا عقدا مع دولة ميانمار من أجل توريد منظومات "بانتسر سي 1" العسكرية المخصصة للدفاع الجوي.

وأعلن ديمتري شوغاييف، مدير الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، خلال تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، للصحفيين، خلال منتديات معرض "آرميا 2021" أن روسيا وقعت عقدًا لتوريد منظومات "بانتسر سي 1" إلى ميانمار.

© Sputnik . Alexey Kudenko افتتاح منتدى "آرميا 2018" (الجيش 2018" العسكري الدولي الرابع في كوبينكا بضواحي موسكو - "بانتسر - إس1"

وقال شوغاييف: "سنقوم بالتنفيذ وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه العقود".

© Sputnik . Aleksey Kudenko افتتاح منتدى "آرميا 2018" (الجيش 2018" العسكري الدولي الرابع في كوبينكا بضواحي موسكو - "بانتسر - إم ي"

وتابع مدير الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، موضحا: "لا أستطيع أن أقول الآن ما إذا كانت ميانمار مهتمة بإمدادات إضافية من شحنات قذائف المنظومة. أعتقد أننا سننفذ أولا ما وقعناه".

منظومة "بانتسير-إم" قادرة في وقت واحد على استهداف وإصابة أربعة أهداف تحلق بسرعة تصل إلى 1000 متر في الثانية، ويبلغ زمن رد الفعل من 3-5 ثواني.

نطاق أهداف صواريخ منظومة "بانتسير- إم" يصل إلى 20 كم على ارتفاع من 2 متر إلى 15 كيلومترا. فيما يصل مدى الأسلحة المدفعية 4 كم، وبارتفاع من 0 إلى 3 كم.