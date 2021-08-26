معلومات عن الجيشين الجزائري والمغربي

يصنّف الجيش الجزائري في المرتبة رقم 27 عالميا، ويأتي الجيش المغربي في المرتبة رقم 53 بين أقوى 140 جيشا في العالم، ويمتلك الجيشان نحو مليون جندي وأكثر من 5 آلاف دبابة عسكرية.

يحتل الجيش الجزائري المرتبة الثالثة بين أقوى الجيوش العربية، بعد الجيشين المصري والسعودي، المصنفين في المرتبتين الـ 13 والـ 17 عالميا.

ويحتل الجيش المغربي المرتبة الخامسة بين أقوى الجيوش العربية، بعد كل من مصر والسعودية والجزائر والإمارات العربية المتحدة، التي تحتل المرتبة رقم 36 عالميا والرابعة عربيا.

ما هو تصنيف الجيشين أفريقيا؟

وبينما يحتل الجيش الجزائري المرتبة الثانية بين أقوى جيوش القارة الأفريقية بعد الجيش المصري، فإن الجيش المغربي يأتي في المرتبة الخامسة بين الجيوش الأفريقية، بعد كل من مصر والجزائر وجنوب أفريقيا ونيجيريا، بحسب تقرير عن أقوى جيوش العالم، لموقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.

ما هي قدرات الجيش الجزائري؟

يحتل الجيش الجزائري المرتبة رقم 27 بين أقوى 140 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2021.

ويصل عدد سكان الجزائر إلى نحو 43 مليون نسمة، ويمتلك جيشها 470 ألف جندي، بينهم 150 ألف جندي قوات احتياطية.

وتتكون القوات الجوية الجزائرية من 551 طائرة حربية، تضم 102 مقاتلة وطائرة اعتراضية و22 طائرة هجومية و60 طائرة نقل عسكري و87 طائرة تدريب، و9 طائرات مهام خاصة، و3 طائرات تزود بالوقود في الجو.

كما تمتلك القوات الجوية الجزائرية 268 مروحية بينها 45 مروحية هجومية.

وتضم القوات البرية للجيش الجزائري 2024 دبابة و7 آلاف مدرّعة و324 مدفع ذاتي الحركة و396 مدفع ميداني و300 راجمة صواريخ.

ويضمّ الأسطول الحربي الجزائري 201 وحدة بحرية بينها 8 فرقاطات و10 كورفيتات و8 غواصات و65 سفينة دورية وكاسحتي ألغام بحرية.

وتنتج الجزائر نحو 1.2 مليون برميل نفط يوميا ويصل استهلاكها إلى 325 ألف برميل في اليوم، ولديها احتياطي نفطي يقدر بـ 12.2 مليار برميل من النفط.

© AFP 2021 / RYAD KRAMDI جنود القوات الخاصة في الجيش الجزائري خلال إحدى التدريبات القتالية

وتمتلك الجزائر قوة دعم لوجيستي تضم أسطول تجاري عدد سفنه 114 سفينة و12 ميناء رئيسي و149 مطار في الخدمة.

ما هي مساحة الجزائر وكم تبلغ ميزانية الجيش الجزائري؟

تقدر ميزانية الدفاع الجزائرية بـ 13.9 مليار دولار أمريكي، وتصل مساحة الدولة إلى نحو 2.3 مليون متر مربع، ولديها سواحل بطول 998 كيلومترا، وحدود مشتركة مع دول أخرى طولها 6 آلاف و734 كيلومترا.

ما هي قدرات الجيش المغربي؟

يصنف الجيش المغربي في المرتبة رقم 53 عالميا، ويصل عدد سكان المغرب إلى نحو 35.5 مليون نسمة.

يمتلك المغرب قوات عسكرية عددها 510 ألف جندي، بينهم 150 ألف جندي قوات احتياطية.

وتتكون القوات الجوية المغربية من 249 طائرة حربية، بينها 83 مقاتلة وطائرة اعتراضية، و29 طائرة نقل عسكري و67 طائرة تدريب و4 طائرات مهام خاصة، وطائرتا تزود بالوقود في الجو و64 مروحية.

يمتلك الجيش المغربي قوات برية تتكون من 3033 دبابة و8 آلاف مدرعة و510 مدفع ذاتي الحركة و156 مدفع ميداني و144 راجمة صواريخ.

يتكون الأسطول الحربي المغربي من 121 وحدة بحرية بنها 6 فرقاطات وكورفيت و22 سفينة دورية.

ينتج المغرب 160 برميل نفط فقط كل يوم، ويصل استهلاكه إلى 206 ألف برميل يوميا، ولا يتجاوز الاحتياطي النفطي للمغرب 684 ألف برميل.

© AFP 2021 / ABDELHAK SENNA الجيش المغربي

يمتلك المغرب قوة دعم لوجيستي تضم 86 سفينة تجارية و7 موانئ رئيسية و55 مطار في الخدمة.

ما هي مساحة المغرب وكم تبلغ ميزانية دفاع الجيش المغربي؟

تقدر ميزانية دفاع الجيش المغربي بـ 6 مليارات دولار، وتصل مساحة الدولة إلى نحو 446.5 ألف كيلومترا مربعا، ولديه سواحل طولها 1835 كيلومترا وحدود مشتركة مع دول أخرى بطول ألفان و363 كيلومترا.

ماذا حدث بين الجزائر والمغرب؟

أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في الـ 24 من أغسطس/ آب الجاري، وقال وزير الخارجية الجزائري، رمطان العمامرة، إن "بلاده تتعرض لما وصفه بـ "الأعمال الدنيئة"، مضيفا: "عداء المغرب ممنهج ومبيت".

أما المغرب فقد وصف الخطوة الجزائرية بأنها "غير مبررة"، وقالت وزارة الخارجية المغربية إن "ما حدث كان متوقعا في ظل التصعيد الأخير".