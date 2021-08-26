مسؤول روسي يقدر فرصة تصدير طائرة "تشيك ميت" للخارج

شهد معرض الأسلحة "آرميا 2021" توقيع صفقات بيع أسلحة ومعدات عسكرية روسية إلى دول أجنبية بقيمة إجمالية تزيد على ملياري يورو.

أعلن ذلك دميتري شوغايف، رئيس هيئة التعاون العسكري التقني بين روسيا ودول العالم، في تصريح لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا"، مشيرا إلى أن "من بين الدول التي وقعت الصفقات، كازاخستان وأرمينيا وبيلاروسيا وأوزبكستان والهند والصين وميانما".

ومن بين المعدات العسكرية الروسية الجديدة التي تستحوذ على اهتمام الأجانب دبابة "سبروت".

وقال مسؤول التعاون العسكري التقني: "إن شركاءنا يولون هذه الآلية اهتماما كبيرا لاسيما عندما يكون القصد استخدامها في المناطق الجبلة العالية، حيث يحافظ محرك "سبروت" على قوته".

وأضاف: "إن دبابة "سبروت" تقدر على السباحة وإطلاق النار من الماء".

وهناك اهتمام كبير بالدبابة الروسية الجديدة من طراز "أرماتا" ومركبة المشاة القتالة من نفس الطراز.

وقال شوغايف: "إن روسيا ستوجه مدرعات "أرماتا" للتصدير نحو الخارج، ولكن لا يمكن أن تكون هذه الآليات رخيصة".

أما بالنسبة للمقاتلة الروسية الجديدة من الجيل الخامس بمحرك واحد التي تم تقديمها تحت اسم "تشيك ميت" فقد أكد مسؤول التعاون العسكري التقني أنه "يعرف تمام المعرفة أنها مطلوبة بالخارج".