روسيا تحدث رادار دفاع صاروخي لا مثيل له في ضواحي موسكو

قال يوري أنوشكو، مدير عام شركة "إر تي إيه سيستيمي"، إن روسيا قامت بتحديث محطة الرادار الفريدة Don-2N الموجودة في منطقة ضواحي موسكو.

وأضاف في منتدى "آرميا-2021": "يتم اختباره الآن، ونتيجة لذلك، تغيرت الوظيفة".

وفقًا لمحاور الوكالة، تم تحسين الخصائص الكمية والنوعية. دون أن يخض في التفاصيل أكثر.

تعد محطة Don-2N جزءًا من نظام الإنذار بالهجوم الصاروخي وتوفر معلومات للدفاع المضاد للصواريخ (ABM) في موسكو.

بدأ بناء الرادار في عام 1978، وفي عام 1989 تم وضعه في الخدمة. بعد ذلك بعامين، تم تشغيله، ومنذ ذلك الحين يعمل بشكل مستمر.

الهوائيات مثبتة في هرم خرساني مقطوع بارتفاع 11 طابقا وعرض القاعدة 150 مترا تقريبا. الكائن موجود في نسخة واحدة.

رادار Don-2N قادر على اكتشاف الرؤوس الحربية للصواريخ الباليستية صغيرة الحجم على مسافات طويلة ، وتحديد مساراتها، والمرافقة، وتسليط الضوء على الرؤوس الحربية على خلفية مجموعة كاملة من وسائل اختراق الدفاع الصاروخي، بما في ذلك الأفخاخ الثقيلة والخفيفة، وعاكسات ثنائية القطب، و محطات التشويش النشطة.