صحيفة: المناورات البحرية بين بريطانيا واليابان "رسالة رمزية" إلى الصين

أجرت البحرية اليابانية مناورات بحرية مشتركة مع وحدات بحرية بريطانية، يوم الثلاثاء الماضي، ضمن جهود بريطانيا للتأكيد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المحيطين الهندي والهادئ.

ذكرت ذلك صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن اليابان أرسلت ما وصفته بـ "الرسالة الرمزية" إلى الصين عن طريق تلك المناورات.

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك المناورات شاركت فيها حاملة الطائرات البريطانية التي تقول بجولة حول العالم، إضافة إلى سفن حربية أخرى من هولندا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية.

Japan and Britain send ‘symbolic message’ to China with joint naval drills https://t.co/yje6Q21lnk — South China Morning Post (@SCMPNews) August 26, 2021

وخلال المناورات، نفذت مقاتلات "إف 35" الشبحية البريطانية عمليات إقلاع وهبوط من على متن حاملة الطائرات "يو إس إتش كوين إليزابيث" البريطانية، كما شهدت المناورات تنفيذ مهام تدريبية بمشاركة مروحيات بريطانية وطائرات دعم.

يذكر أن العديد من الدول الغربية، حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم بإرسال سفن حربية لعبور منطقة بحر الصين الجنوبي، التي أعلنت الصين سادتها عليها، بينما تقول واشنطن إنها مياه دولية وإنه يجب التأكيد على حرية الملاحة فيها بتمرير دوريات من السفن الحربية من حين إلى آخر.

وتسبب ذلك في توتر العلاقات بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.