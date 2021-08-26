روسيا تطور خاصية صاروخية بمروحياتها بعد تجربة حربية في دولة عربية

تحدث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا"، خلال معرض الأسلحة "أرميا 2021"، عن إنجازات الصناعة الدفاعية الروسية في فترة ما بعد معرض "أرميا 2020".

وقال وزير الدفاع، إن مشاركة روسيا في محاربة الإرهاب الدولي في سوريا كشفت عما يجب تطويره في المعدات العسكرية، وعلى الأخص المروحيات التي لم يسمح مدى أسلحتها بقصف مواقع الإرهابيين من مسافات طويلة لا تصلها صواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف وهو ما استوجب زيادة مدى أسلحة المروحيات، وتم ذلك.

وأشار وزير الدفاع إلى أن مدى صواريخ المروحيات الروسية تضاعف.

كما نجحت روسيا في حل مشكلة النقص في الطائرات المسيرة. وواجهت روسيا هذه المشكلة عندما بدأت مشاركتها في الحرب على الإرهاب في سوريا. وتم حل هذه المشكلة حتى "أننا نستطيع اليوم أن نقول إنها (الطائرات المسيرة) متوفرة لدينا" وفقا لما قاله وزير الدفاع سيرغي شويغو.