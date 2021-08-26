أبرز الأسلحة المقدمة في المنتدى العسكري "أرميا 2021" في موسكو... فيديو

بدأ المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش في 22 أغسطس/ آب وسيستمر حتى 28 من الشهر ذاته. ويتميز بعدد المعروضات التي لا يوجد لها نظائر في العالم.

يتم خلال المنتدى تقديم أكثر من 28 ألف نوع مختلف من الأسلحة والمعدات في حديقة باتريوت في العاصمة الروسية موسكو. ومن أبرز الأشياء التي أبهرت الحضور في المؤتمر، هي الميزات الحديثة في كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة والمتوسطة.

النسخة المدنية من السيارة "ستريلا"

تم تقديم مركبة الطرق الوعرة "Strela KBM VPK"، وتم تقديمها في منتدى "أرميا-2021" بجهود طلاب وخريجي معهد "إم .في. بومان"، مع متخصصين من الشركات الصناعية العسكرية الروسية.

السيارة مجهزة بجزء علوي قابل للإزالة، يمكن فتح الجزء الخلفي بالكامل. في المستقبل، قد تكون هناك إصدارات أخرى من السيارة كشاحنة صغيرة وسيارة دفع رباعي كاملة.

مركبة برمائية مدرعة متعددة الأغراض

تم طرح سيارة برمائية مدرعة "BRDM-4" متعددة الأغراض ذات الدفع الرباعي، والتي تم تقديمها في المنتدى لأول مرة.

منذ الحقبة السوفيتية، لم يشترك أحد في هذه الفئة من الآلات. إنها تطفو وتتمتع بحماية جيدة. يحمي الزجاج الأمامي من إصابة رصاص خارق للدروع، يبلغ قطرها 12.7 ملم. كما تم رفع عامل الأمان ضد الألغام.

سيارة مصفحة للقوات الخاصة

تم تقديم مركبة "K-4386-ZA-SPN" المدرعة المخصصة للقوات الخاصة، على أساس السيارة المدرعة المعروفة بالفعل "Typhoon-VDV"، ولكن لديها عدد من الاختلافات في أهدافها.

سيارة "K-4386" هي سيارة بهيكل أحادي وكابينة من صفين تتسع لأربعة أشخاص. الآلة جاهزة للمشاركة في العمليات الخاصة. إنها مسلحة ببرج محمي بمدفع رشاش 12.7 ملم ونظام صواريخ كورنيت المضاد للدبابات.

نظام الصواريخ المضادة للطائرات "سوسنا"

يواصل نظام الصواريخ "Sosna" قصير المدى المضاد للطائرات إثبات تنوع وظائفه. هذا العام، في منتدى الجيش، تم تقديم تعديل على هيكل حاملة الجنود المدرعة المحلية ذات المحاور الأربعة "BTR-82A" لأول مرة.

© Sputnik . Kiril Kallinikov معرض "أرميا 2021" - منظومة "سوسنا" النارية المتخصصة في الدفاع الجوي

وتجدر الإشارة إلى أن الهيكل ذو العجلات يزيد من القدرة على الحركة ويقلل من تكلفة تشغيل المعدات العسكرية.

نسخة معدلة من "دبابة T-14"

تشارك دبابات "T-14" المقدمة على منصة "Armata" الثقيلة الموحدة في المنتدى العسكري التقني الدولي للجيش منذ عام 2017.

تم رصد النسخة المعدلة في المنتدى هذا العام. حيث حصلت الدبابة على عجلات طريق معززة جديدة، وبجانب المدفع يمكنك رؤية "سدادة" للمدفع الرشاش المحوري الثاني.

بي بي كا-20

من بين المعروضات في المنتدى، يمكن للمرء أن يلاحظ ليس فقط النماذج الواعدة من المعدات العسكرية، ولكن أيضًا العناصر الجديدة من الأسلحة الصغيرة. على سبيل المثال، تم تقديم نموذج أولي لمدفع رشاش صغير الحجم "PPK-20".

يمكن وضع السلاح الجديد في إمدادات الطوارئ للطيارين. شروط الضغط الجوي لهذه الأسلحة صارمة للغاية، لكن المصممين تمكنوا من تحقيقها، ويبلغ الطول الإجمالي لمدفع رشاش مع طي المسند 41 سم فقط.