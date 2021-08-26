أصعب مرحلة في منافسة "الصديق الوفي 2021" العسكرية في الجزائر

تتواصل فعاليات المنافسة العسكرية الدولية السينوتقنية "الصديق الوفي 2021" بالجزائر، وأجري سباق "قفز الحواجز" في الناحية العسكرية الأولى بالعاصمة الجزائر، وسط حضور رؤساء الوفود الأجنبية وإطارات عسكريين.

نقلت قناة القوات الروسية المسلحة "زفيزدا" أجواء المنافسة وكشفت عن أصعب مرحلة في المسابقة العسكرية "الصديق الوفي 2021" في الجزائر.

يلاحظ أنه في هذه المرحلة يتطلب في هذا السباق بذل أكبر قدر ممكن من التركيز والمجهود العضلي من العسكريين والكلاب.

وتمر هذه المرحلة من المنافسة باختبار القدرة على التحمل والدقة والتركيز وكذلك قدرة الكلاب على اتباع الأوامر من مدربيهم وفهم الكلام بوضوح.

أصعب مرحلة في منافسة "الصديق الوفي 2021" العسكرية، كانت مرحلة التغلب وتجاوز عقبة المياه، حيث من المهم الإسراع والقفز بشكل صحيح قدر الإمكان، فالبركة ليست عميقة لكن ليس من السهل التحرك داخلها عند الرغبة في الخروج، لذلك تتطلب السرعة في هذا النشاط، والشيء الرئيسي هو عدم الانزلاق ومتابعة الجري والركض حتى خط النهاية.

يقول فيكتور تشيبوركو، أحد المشاركين في مسابقة "الصديق الوفي 2021" في حديثه لقناة القوات الروسية المسلحة "زفيزدا":

إنه "بعد السباق الفردي، لا يمكن التحكم مطلقا في الأرجل (لا يمكن إخضاعها)، كأنك تجري على الأطراف الاصطناعية".

ويلاحظ مشارك آخر، مونخو بوبيف، أنه "خلال المسابقة حاول أن يكون منضبطا قدر الإمكان لأن الكلب يشعر بأي إثارة".

"الكلب سمعني وشعر بي ... فريقنا قوي جدًا. معا نحن القوة!".

وخلال هذه المسابقة يتعين على الكلاب إظهار مهاراتهم جنبا إلى جنب مع مدرّبيهم في أربع مراحل: مهارة القناص، مهارة الحماية والدفاع، مهارة اجتياز حاجز بطول 300 متر، مهارة سباق التتابع "كلاب بياتلون".