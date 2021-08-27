القوات البحرية الروسية في بحر قزوين تنتقل إلى قاعدة جديدة في داغستان

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي نقل قاعدة القوات البحرية الروسية في بحر قزوين من مدينة أستراخان إلى مدينتين في إقليم داغستان.

ونقل تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" عن تيمور إيفانوف، نائب وزير دفاع روسيا، قوله: "تقرر نقل قاعدة القوات البحرية في بحر قزوين من أستراخان إلى محج قلعة وكاسبيسك".

مضيفا: "ومن أجل ذلك بدئ بإنشاء قاعدة جديدة لأسطول بحر قزوين لها فرعان في كاسبيسك ومحج قلعة. وجرى العمل في تشييد القاعدة الجديدة على مرحلتين. وبعد إنجاز المرحلة الأولى نُقلت جميع سفن المساندة إلى القاعدة الجديدة. أما الآن فتوجد جميع السفن الرئيسية هناك".

وفي الوقت نفسه يتواصل العمل في تشييد المساكن الجديدة للعسكريين في مدينة كاسبيسك.