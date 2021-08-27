طائرة مسيرة روسية جديدة تتسلح بصواريخ الدقة العالية

وقال ليتوفكين، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" عن إمكانيات الطائرة المسيرة الجديدة، إنها "تستطيع البقاء في الجو لمدة 24 ساعة وتستطيع التحليق لمسافة تعادل طول الطريق البحري الشمالي وتقوم إبان ذلك بمهمة الاستطلاع وتتصدى لمنتهكي سيادة الحدود، مستخدمة أسلحتها".

وقال دميتري درياغين، مدير فرع مجموعة شركات "كرونشتادت" المصنعة للطائرات المسيرة في مدينة سان بطرسبورغ، لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا"، إن طائرة "إينوخوديتس – رو" تحصل على الاستفادة القصوى من قدراتها حين تحمل أسلحة الدقة العالية، وبالأخص صواريخ جو/أرض الموجهة.

وتم عرض الأسلحة التي ستتسلح بها طائرة "إينوخوديتس – رو" في معرض "أرميا 2021"، وهي أسلحة مزودة بالذكاء الاصطناعي تستطيع أن تصيب أهدافا متحركة وثابتة بدقة عالية، حسب الخبير ليتوفكين.

وطائرة "إينوخوديتس – رو" (ولها اسم آخر: "سيريوس") طائرة مسيرة كبيرة ذات محركين، ويمكن أن يبلغ وزنها عند الإقلاع 2500 كيلوغرام.

هذا وأعلن أليكسي كريفوروتشكو، نائب وزير الدفاع الروسي، أن الجيش الروسي سيبدأ استلام طائرات "إينوخوديتس – رو" في عام 2023.