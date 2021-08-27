شركة روسية تكشف عن احتمال إنتاج وبيع دبابة "تي-90 إم إس" في مصر

كشف المدير العام لشركة "Uralvagonzavod" الروسية، التي تنتج المركبات المدرعة، الكسندر بوتابوف، عن آفاق توريد أو توطين إنتاج أحدث دبابة روسية "تي-90 إم إس" في مصر.

وقال بوتابوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى الدفاع الدولي "آرميا-2021"، إن كل شيء سيعتمد على اقتراح القاهرة للتعاون، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الجانب الروسي "مستعد لأي طلب".

وأضاف: "يبدو لي أن الجيش المصري لديه عدد كاف من المركبات المدرعة، وليس فقط من الإنتاج السوفييتي. أعتقد أن هذا سيعتمد بالدرجة الأولى على قرار وزارة الدفاع المصرية. نحن بالتأكيد على استعداد لتقديم عرض تجاري. نظرًا لأن هذه الدبابة من مستوى مختلف نوعيا، والتي ستكون بمثابة قاعدة لعدة عقود وأكثر موثوقية. لكن على أي حال، نحن ننتظر تطبيقًا، نحن ننتظر اقتراحا ملموسا. لقد رأيت بالفعل جميع المصانع في مصر، لقد قمت بزيارتها جميعًا. هناك أيضًا احتمالات للتعاون هناك، وهناك شيء يجب العمل عليه".

تعتبر الدبابة الروسية "تي-90" واحدة من أفضل المركبات المدرعة الثقيلة في العالم مع إمكانات تصدير كبيرة.

يكتب الخبير العسكري كاليب لارسون عن هذا في مقال لمجلة "ناشيونال إنترست"، يتذكر لارسون أن "تي-90" تم تطويرها وإنتاجها بكميات كبيرة منذ القرن الماضي، لكن المصممين تمكنوا من وضع إمكانات كبيرة لتحديث مركباتهم القتالية "الجهنمية".

قال لارسون إن "تي-90" منخفضة مما يجعل من الصعب توجيه النيران عليها. وهي تشحن مدفعيتها بشكل آلي. ويؤكد أن "أبرامز" الأمريكية أو "ليوبارد" الألمانية أكبر حجمًا وأكثر ضخامة مقارنة بالدبابة الروسية بسبب قيام أفراد الطاقم الإضافي بشحن المدفع يدويًا.

تم تصنيع "تي-90" باستخدام تقنيات تم اختبارها، ويتم تحسينها تدريجيا لتصبح أصغر حجما.

وأشار لارسون إلى أن سعر نسخ التصدير من "تي-90" أيضا إحدى المزايا الرئيسية لهذا النوع من المركبات المدرعة الروسية.