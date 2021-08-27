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    دبابة أرماتا (تي -15) في المنتدى التقني العسكري الدولي أرميا - 2018 (الجيش - 2018 في كوبينكا

    مدير الشركة المصنعة لـ"أرماتا": نريد استخدام الذكاء الاصطناعي في الدبابة

    © Sputnik . Aleksey Kudenko
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    تحدث المدير العام لشركة "أورال فاغون زافود"، المنتجة للعربات المدرعة، ألكسندر بوتابوف، في مقابلة مع "سبوتنيك" خلال معرض "آرميا2021"، عن الابتكارات الحالية للمركبات المدرعة الروسية والمنافسة في الأسواق.

    ووفقا لبوتابوف، قطعت المركبات المدرعة الروسية شوطا طويلا للغاية، والآن لا يوجد لها منافسون على قدم المساواة في العالم.

    الماضي، الحاضر والمستقبل

    وتابع بوتابوف، قائلا: "أود أن أشير إلى أنه منذ الحقبة السوفيتية لم نتوقف أبدا عن العمل في تحديث الدبابات. ولكن في الوقت نفسه ، كنا نبحث دائما عن حلول جديدة لإنشاء عينات من المعدات، التكنولوجية والتصميمية. في الوقت نفسه، اسمحوا لي أن أذكركم أن روسيا لم تكن الدولة الأولى التي بدؤوا فيها إنتاج الدبابات. علاوة على ذلك، مع بداية الحرب العالمية الثانية والحرب الوطنية العظمى، كان إنتاج المدرعات من الأفضل في العالم، حيث تفوق في كثير من النواحي على النماذج الأجنبية. ولكن بعد ذلك تم إعطاء دفعة لا تصدق للتطوير، من الأربعينيات حتى الوقت الحاضر.

    Т-14 دبابة
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    Т-14 دبابة

    وانتجت الشركة حوالي 50 في المئة من الدبابات التي تم إنتاجها في العالم، وقد أثبتت هذه النماذج مرارا وتكرارا جودتها أثناء القتال".

    الأفضل من الأفضل

    وفي حديثه عن أفضل نماذج الدبابات التي تم إنتاجها ، قال: "من أجل التوضيح، أود أن أشير إلى أن عددا قليلا فقط من البلدان في العالم تنتج محركات توربينات غازية. ونحن نصنعهم بشكل أساسي. طوال فترة عملنا، ظهر اثنان من أفضل نماذج الدبابات: T-72 و T-80. يتم الآن عرض نسخهم الحديثة في المعرض ولديهم إمكانات تصدير جادة. لكننا نخطط لترقية هذه المنتجات الفريدة بشكل أكبر".

    ومع ذلك، فإن دبابة "T-90 MS" الجديدة، التي تم تقديمها في يوم افتتاح منتدى "آرميا 2021"، هي عينة فريدة من نوعها من نواح كثيرة.

    "أما بالنسبة لخزان T-90 MS الذي تم تقديمه في اليوم الآخر، فلم يعد هذا تحديثا. خزان جديد تمامًا بقدرات وحلول تقنية جديدة، والذي سيجد بالتأكيد مكانه المناسب في السوق. أنا واثق من إمكانات التصدير القوية: السعر والجودة وقدرات الإنتاج تساهم في ذلك. أستطيع أن أقول أنه في عدد من المواقف أفضل من النماذج الأجنبية".

    ولم يتجاهل بوتابوف الدبابة الروسية من الجيل الجديد، "أرماتا". وفقا له، لا يزال يتعين علينا هنا توقع اكتشافات جديدة.

    وتابع: "في الوقت نفسه، يختلف جيلنا الجديد من دبابات "أرماتا" بشكل كبير عن جميع موديلات العالم التي تم تطويرها أو تحديثها في البلدان الأخرى. وتتمتع المنصة بآفاق كبيرة للتطوير، ربما لأكثر من اثني عشر عاما. علاوة على ذلك، سأكشف قليلا عن سر أننا بدأنا بالفعل في تحديث "أرماتا" من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي، فضلا عن بعض التطورات الأخرى".

    دبابة أرماتا
    © Sputnik . Ilja Pitalev
    دبابة "أرماتا"

    بدوره، وفي حديثه عن المنافسة في مجال إنتاج الدبابات ، أكد رئيس الشركة، "سيكون من الكذب القول إننا لا نتابع التطورات والاتجاهات العالمية في صناعتنا. بالطبع، نحن نتابع عن كثب ونأخذ في الاعتبار وندرس تطورات ونواقل التحديث لزملائنا الأجانب. في الوقت نفسه، أعتقد أنه لا توجد مثل هذه الأنواع من الأسلحة التي يمكننا التنافس بها على قدم المساواة في العالم اليوم. والأهم أن أجهزتنا مصنوعة بالكامل في روسيا من مواد روسية، ولا نعتمد على الواردات ".

    آفاق التنيمة

    وكآفاق للتنمية في السوق الدولية، تحدث بوتابوف، قائلا "خلال الحقبة السوفيتية وما بعدها، قمنا بتزويد عدد كبير جدا من المركبات المدرعة. وأول ما نقدمه هو التحديث. الاتجاه الثاني هو الإمداد المباشر بالمعدات والتي يتم عرضها اليوم، من بين أمور أخرى، في مصلحة وزارة الدفاع في روسيا. المجال الثالث، وهو أمر أساسي بالنسبة لنا اليوم، هو قضايا دورة الحياة الكاملة. لذلك، بعد بيع العينات، نقدم خدمة كاملة لمراكز الخدمة في مناطق تلك الدول التي تشغل معداتنا. والاتجاه التالي هو التطوير المشترك لصالح العملاء. بالطبع، يعتمد الكثير على الطرف الثاني، من حيث نوع ميزانيته، ونقترح هذه الطريقة لتطوير التعاون".

    © Sputnik . Alexey Kudenko
    آلية "تي-15 أرماتا" المزودة ببرج الأسلحة "أ أو-220إم بايكال"

    وفي حديثه عن تحديث المعدات التي تم توريدها سابقا، قال بوتابوف: "علاوة على ذلك، أنا مقتنع بأن قضايا تحديث المعدات التي قدمتها بلادنا بالفعل للخارج، يجب علينا أيضا حلها. هذه هي صورتنا، مستوى موثوقيتنا. نحن لسنا بحاجة مطلقا إلى أي دولة ثالثة للمشاركة في تحديث دباباتنا. واعتقد ان هذا الموقف يجب ان يكون واضحا ومفتاحا للتعاون".

    ليس فقط الدبابات، ولكن أيضا المضادة للدبابات

    بالطبع، بصرف النظر عن الدبابات، تنتج الشركة أيضا أسلحة مضادة للدبابات. على سبيل المثال، تم تصميم "TOS" - نظام قاذف اللهب الثقيل - لتعطيل المركبات المدرعة الخفيفة. وتحدث بوتابوف، عن التقدم المحرز في تحديثه في نموذج "TOS1A".

    قائلا: "لقد حصلنا بالفعل على عرض تقديمي، بما في ذلك TOSOCHKI - نسخة خفيفة الوزن. بالطبع، هناك إمكانات كبيرة لتحديثه، وها نحن ندرس خطط سيناريو مختلفة. ولكن بالنسبة إلى اليوم TOC1A - فقد أثبت موثوقيته في ظروف مختلفة - بما في ذلك في الصحراء. يمكننا أن نقول بثقة أنه من الضروري في بعض الأحيان بيع هذا وبدون تحديث. اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا. إذا ذهبت للبحث عن الدببة، فسيعرض عليك أن تأخذ مسدسا موثوقا تم تجربته واختباره أو مسدسا جديدا لم يتم اختباره بعد. إذن أي واحد ستأخذه؟ سأذهب مع واحد مجربة. والجديد لا يزال بحاجة إلى إطلاق النار عليه، انظر. ولكن هذا هو الحق في الاختيار".

    في حديثه عن توسيع خط الإنتاج، بما في ذلك القدرة على تغيير عيار البنادق، قال بوتابوف "بالنسبة للسوق، أستطيع أن أقول هذا: عيار الناتو ليس جديدا بالنسبة لنا، ولكنه ليس قديما أيضا. الحقيقة هي أننا نقوم بتوسيع خط منتجاتنا، ويمكن أن يهتم عدد من البلدان بها. على سبيل المثال، فإنهم مهتمون بتحديث MST عيار 155 ملم. وقد فعلنا ذلك بالفعل: كانت هناك طلقات توضيحية. تمت مشاهدة المنتج من قبل الوفود الأجنبية. كانت النتائج مرضية للغاية بالنسبة للكثيرين. يبدو لي أن تلك الدول التي لديها الكفاءة لإنشاء ذخيرة عيار 155 ملم ستكون مهتمة جدا بمثل هذا التحديث".

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