كيف تضرب الطائرات المسيرة الروسية أهدافا تبعد آلاف الكيلومترات

أعلن صانع الطائرات المسيرة الروسية عن أهم مميزاتها، وأهم ما يميز الطائرات المسيرة العسكرية الروسية الحديثة أنها تستطيع توجيه الضربات لأهداف يجب تدميرها تبعد عن مقر التحكم فيها بآلاف الكيلومترات.

وقال نيكولاي دولجينكوف، رئيس شركة "كرونشتادت" المصنعة للطائرات المسيرة، لتلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا": "أصبح بإمكاننا التحكم في طائراتنا المسيرة عن طريق الأقمار الصناعية. ويمكننا بالتالي أن نتحكم في الطائرات المسيرة دون طيار قابعين في عقر دارنا، في موسكو مثلا، في حين تبعد الطائرات المسيرة التي نسيطر عليها بآلاف الكيلومترات".

وأضاف أن هذا أهم ما يميز الطائرات المسيرة العسكرية الروسية التي رأت النور أخيرا.

ومن أحدث منتجات شركة "كرونشتادت" مروحية "ستريلا" وهي طائرة الهليكوبتر المقاتلة دون طيار. وأبلغ نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، الصحفيين خلال معرض "أرميا 2021" أن مروحيات "ستريلا" ستصل إلى القوات المسلحة الروسية في وقت قريب.