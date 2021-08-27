شركة "مروحيات روسيا" توقع أول عقد لتوريد "كا-52 إم"

وقعت شركة "مروحيات روسيا"وهي جزء من شركة "روستيك ستايت كوربورايشن" عقدا مع وزارة الدفاع الروسية لتوريد مروحيات مقاتلة من طراز "كا-52 إم" مطورة بشكل تسلسلي.

وقال المدير العام للشركة أندري بوجينسكي: "كا-52 هي واحدة من أفضل الطائرات العمودية الهجومية في العالم، ولكن حتى أفضل التقنيات تحتاج إلى تحديث في الوقت المناسب - فهي ستوسع القدرات القتالية للطائرة المروحية".

وأضاف: "عند تطوير الإصدار المحدث، اعتمد مصممونا على خبرة تشغيل التمساح، بما في ذلك في حالة قتالية حقيقية. لذلك، في المروحية الهجومية المحسّنة، يهدف كل شيء إلى زيادة الفعالية القتالية في جميع الظروف الجوية. بالاتفاق مع وزارة الدفاع الروسية، بدأت بالفعل الاستعدادات لإنتاج المركبات التسلسلية في مؤسسة Progress AAK في بريموري".

وتم تدعيم مروحيات "كا-52 إم" بمجمع إلكترونيات طيران مطور ومجهز بمرافق حوسبة عالية الأداء. بواسطتها، تم توسيع إمكانيات استخدام الأسلحة، بما في ذلك في الليل وتضاعف مدى اكتشاف الأهداف والتعرف عليها في الليل.

تم تكييف المروحية للعمل جنبًا إلى جنب مع الطائرات دون طيار، إذ تساعد البيانات الواردة من الطائرات دون طيار في زيادة الوعي الظرفي للطاقم في ساحة المعركة وتساعد على تحسين جمع المعلومات الاستخبارية على مسافة أكبر.

وستبدأ عمليات تسليم طائرات الهليكوبتر، التي تمت ترقيتها بعد اجتياز اختبارات الدولة المشتركة، والتي بدأت في أغسطس/آب الجاري.

تعتبر شركة "مروحيات روسيا" واحدة من الشركات الرائدة في العالم في صناعة طائرات الهليكوبتر، وهي الشركة المصنعة والمطور الوحيد للطائرات الهليكوبتر في روسيا.

تأسست في عام 2007، ويقع المكتب الرئيسي في موسكو، تشمل خمسة مصانع للطائرات المروحية ومكتبين للتصميم، بالإضافة إلى شركات لإنتاج وصيانة المكونات ومحطات إصلاح الطائرات وشركة خدمات تقدم دعم ما بعد البيع في روسيا والخارج. زبائن الشركة هم وزارة الدفاع الروسية ووزارة الداخلية الروسية ووزارة الطوارئ الروسية وعملاء حكوميون آخرون وشركة غازبروم أفيا ويوتير وشركات روسية وأجنبية كبيرة.