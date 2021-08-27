روسيا مستعدة لتسليم طائرة "تشيك ميت" للراغبين في اقتنائها

وقال ألكسندر ميخييف، مدير عام شركة تصدير الأسلحة الروسية "روس أوبورون إكسبورت"، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة: "خلال معرض ماكس الجوي 2021، قمنا مع زملائنا من "الشركة الموحدة لصناعة الطائرات" وهي جزء من "روستيخ"، بعرض هذه الطائرة على عدد من الوفود الأجنبية، بما في ذلك الوفد الهندي. نحن ننتظر قرارهم. في حالة تلقي طلب

رسمي من الشركاء، فنحن على استعداد للنظر في خيارات التعاون".

وكان سيرغي تشيميزوف، رئيس شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، قد كشف في وقت سابق، أن ثمن طائرة "تشيك ميت" سيتراوح بين 25 مليون دولار و30 مليونا، في حين يتراوح ثمن نظيرتيها الفرنسية "Dassault Rafale" والسويدية"Saab Gripen" بين 60 مليون دولار و90 مليونا.

وقدمت روسيا طائرتها الجديدة من الجيل الخامس، وهي طائرة مقاتلة خفيفة بمحرك واحد، إلى وفود أجنبية في معرض "ماكس" في يوليو/تموز 2021، تحت اسم "تشيك ميت".

وتم تقديم الطائرة الجديدة خلال معرض "ماكس 2021" تحت اسم "تشيك ميت" وقد استعيرت هذه الكلمة من قاموس مفردات لعبة الشطرنج تعني "كش ملك".

وقال وزير الصناعة والتجارة في تصريح لتلفزيون "إر بي كا" إن هذا الاسم اختاره صناع الطائرة الجديدة وأطلقوه على طائرة وهي قيد الإنشاء. ولا بد من تغيير هذا الاسم بعد أن رأت الطائرة النور لتحمل اسما مألوفا.

ورجح وزير الصناعة أن يطلق على المقاتلة الجديدة، التي تم اتخاذ طائرة "سو-57" أساسا لصنعها اسم "سو-75".

وعبّر وزير الصناعة والتجارة عن اعتقاده بأن الطلب على المقاتلة الجديدة من الجيل الخامس سيكون كبيرا لا سيما وأنها تواكب بل تتقدم على نظيراتها الأجنبية من حيث المواصفات الفنية وتباع بأسعار أقل.

وستبلغ سرعتها 1.8 ماخ (الماخ سرعة الصوت)، ومداها 3000 كيلومترا. ويتوقع أن تبدأ روسيا اختبار المقاتلة الجديدة المتسلحة بترسانة قوية، في الجو في عام 2023.