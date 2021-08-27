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    مروحية كا-226 تي كلايمبر

    تقديم أحدث مروحيتين روسيتين فريدتين من نوعهما في منتدى "آرميا 2021"

    © Photo / Rostec/ Alexander Utkin
    رصد عسكري
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    آرميا - 2021 (27)
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    تحدّث نائب المدير العام لمصنع "أولان أودي" رائد صناعة المروحيات الروسية، ميخائيل كاربوشكين، بشكل حصري لوكالة "سبوتنيك" عن المروحيات الروسية الجديدة من نوع "كا- 226 تي كلايمبر" و "مي- 171ش ستورم".

    وأشار كاربوشكين إلى أن "السمة الرئيسية لـ "كا- 226 تي كلايمبر" هي قدرتها المثالية على الطيران في الجبال العالية والمياه والرمال، هذه الطائرة قادرة على الطيران في ظروف تصل إلى 6.5 كم، والهبوط على منصات عالية الارتفاع وحتى الصغيرة منها والمحدودة".

    مروحية كا-226 تي كلايمبر
    © Photo / Rostec/ Alexander Utkin
    مروحية "كا-226 تي" كلايمبر
    وأضاف: "يمكن التحكم بالمروحية تمامًا، حتى على الرغم من صعوبات العمل في الهواء في ظروف الارتفاعات العالية، فعادةً ما يصعب التحكم في طائرات الهليكوبتر التقليدية في مثل هذه الظروف".

    وأوضح كاربوشكين طبيعة عمل المروحية المميزة، وأنها تتمتع بقدرة عالية على الصعود، وسرعان ما تكتسب ارتفاعًا. فعلى سبيل المثال، إذا كان من الضروري تسليم الشحنة إلى أعلى نقطة في الجبال، فإن هذا النموذج الخاص سيتعامل مع المهمة بشكل أسرع من أي آلية أخرى.

    مروحية كا-226 تي كلايمبر
    © Photo / Rostec/ Alexander Utkin
    مروحية "كا-226 تي" كلايمبر

    وفي حديثه عن استخدام المروحية في الماء، أضاف كاربوشكين: "الميزة الثانية هي أنها مهيأة للعمل فوق البحر، وبفضل التصميم المحوري والشفرات القابلة للطي، يمكن للمروحية أن تهبط على سفن بحرية صغيرة. وهذا يوسع نطاق أنشطتها بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، تكون كابينة السيارة قابلة للإزالة: يمكنك إزالتها ووضع كابينة أخرى".

    مروحية كا-226 تي كلايمبر
    © Photo / Rostec/ Alexander Utkin
    مروحية "كا-226 تي" كلايمبر
    وأضاف: "تم تصميم المروحية ليس فقط للاستخدام في البحر والجبال، ولكن أيضًا في الصحراء".
    وتابع: "إنها مصممة للمناخ الحار والغبار العالي، حيث تم تزويدها بأجهزة خاصة تنقي الهواء الداخل للمحركات، وبطبيعة الحال، يوجد أيضا نظام تكييف داخل الكابينة ".

    أما بالنسبة لمروحية "مي- 171 ش ستورم" فهي طائرة هليكوبتر جديدة، تم إحداث تعديل لطائرات الهليكوبتر من طراز "مي- 8".

    وأوضح كاربوشكين أنه "تم تطويرها مع مراعاة تجربة الاستخدام القتالي في المناطق الساخنة، بما في ذلك أثناء العمليات العسكرية في سوريا".

    وذكر كاربوشكين الميزات الخاصة بهذه المروحية المحدثة الجديدة، وقال: "المركبة متعددة الوظائف، حيث يمكن استخدامها كطائرة هليكوبتر نقل عسكرية، وهجومية ويمكن استخدامها في عمليات القوات الخاصة سواء في الليل أو النهار، كما أنها يمكنها النزول في البحر" .

    مي ـ 171 ش
    © Sputnik . Sergei Mamontov
    مي ـ 171 ش

    وأشار إلى أن "المروحية جيدة أيضا في المرتفعات، لأنها تحتوي على دوار رئيسي جديد. إنها تزيد من نسبة الدفع إلى الوزن للسيارة، وهذا هو السبب في أنها يمكن أن تعمل بكفاءة عالية في المرتفعات".

    وأضاف ميخائيل كاربوشكين أيضًا أن "النموذج الجديد للطائرة المروحية يحتوي على نظام حماية قوي للغاية، يوجد مجمع دفاع إلكتروني".

    النموذج الجديد لا مثيل له في الرحلات الليلية.

    قال كاربوشكين: إنه "تم تكييف المروحية لاستخدام نظارات الرؤية الليلية حتى يتمكن الطاقم من الإقلاع والهبوط بأمان ومراقبة الفضاء خلف قمرة القيادة. كما تم تجهيز المركبات بجهاز تصوير حراري وأجهزة رؤية ليلية وكشافات. ربما تكون هذه واحدة من أكثر طائرات الهليكوبتر تطوراً للعمل ليلاً".

    الموضوع:
    آرميا - 2021 (27)

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