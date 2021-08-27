تقديم أحدث مروحيتين روسيتين فريدتين من نوعهما في منتدى "آرميا 2021"

تحدّث نائب المدير العام لمصنع "أولان أودي" رائد صناعة المروحيات الروسية، ميخائيل كاربوشكين، بشكل حصري لوكالة "سبوتنيك" عن المروحيات الروسية الجديدة من نوع "كا- 226 تي كلايمبر" و "مي- 171ش ستورم".

وأشار كاربوشكين إلى أن "السمة الرئيسية لـ "كا- 226 تي كلايمبر" هي قدرتها المثالية على الطيران في الجبال العالية والمياه والرمال، هذه الطائرة قادرة على الطيران في ظروف تصل إلى 6.5 كم، والهبوط على منصات عالية الارتفاع وحتى الصغيرة منها والمحدودة".

© Photo / Rostec/ Alexander Utkin مروحية "كا-226 تي" كلايمبر

وأضاف: "يمكن التحكم بالمروحية تمامًا، حتى على الرغم من صعوبات العمل في الهواء في ظروف الارتفاعات العالية، فعادةً ما يصعب التحكم في طائرات الهليكوبتر التقليدية في مثل هذه الظروف".

وأوضح كاربوشكين طبيعة عمل المروحية المميزة، وأنها تتمتع بقدرة عالية على الصعود، وسرعان ما تكتسب ارتفاعًا. فعلى سبيل المثال، إذا كان من الضروري تسليم الشحنة إلى أعلى نقطة في الجبال، فإن هذا النموذج الخاص سيتعامل مع المهمة بشكل أسرع من أي آلية أخرى.

© Photo / Rostec/ Alexander Utkin مروحية "كا-226 تي" كلايمبر

وفي حديثه عن استخدام المروحية في الماء، أضاف كاربوشكين: "الميزة الثانية هي أنها مهيأة للعمل فوق البحر، وبفضل التصميم المحوري والشفرات القابلة للطي، يمكن للمروحية أن تهبط على سفن بحرية صغيرة. وهذا يوسع نطاق أنشطتها بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، تكون كابينة السيارة قابلة للإزالة: يمكنك إزالتها ووضع كابينة أخرى".

© Photo / Rostec/ Alexander Utkin مروحية "كا-226 تي" كلايمبر

وأضاف: "تم تصميم المروحية ليس فقط للاستخدام في البحر والجبال، ولكن أيضًا في الصحراء".

وتابع: "إنها مصممة للمناخ الحار والغبار العالي، حيث تم تزويدها بأجهزة خاصة تنقي الهواء الداخل للمحركات، وبطبيعة الحال، يوجد أيضا نظام تكييف داخل الكابينة ".