فريق الجيش العربي السوري يشارك في مسابقات منتدى "آرميا 2021"

يشارك فريق الجيش العربي السوري في مسابقة "بياتلون الدبابات"، ضمن فعاليات منتدى "آرميا 2021" العسكري الدولي الذي يقام في ضواحي العاصمة الروسية، موسكو.

وتعتبر مسابقة "بياتلون الدبابات" المسابقة الأساسية في هذه الألعاب، حيث بدأت التشكيلة الأولى من فريق الجيش العربي السوري مشاركتها في السباق بعد الافتتاح الرسمي للألعاب مباشرة مع كل من منغوليا وفيتنام وفنزويلا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".

واحتل الفريق السوري المرتبة الرابعة، وقطع مضمار السباق مع الحواجز والموانع في زمن وقدره 37 دقيقة و2 ثانية، بينما جاء الفريق المنغولي في المرتبة الأولى بـ 24 دقيقة و4 ثوان والفريق الفيتنامي في المرتبة الثانية بـ 24 دقيقة و58 ثانية والفريق الفنزويلي في المرتبة الثالثة بـ 31 دقيقة.

ومن المقرر إجراء الجولة الثالثة والأخيرة للسباق الفردي لـ"بياتلون الدبابات"، يوم غد الأحد، وسيتم بموجب أفضل النتائج، تحديد 12 فريقًا من أصل 19 فريقًا يشارك في السباق الفردي لـ"بياتلون الدبابات"، للانتقال إلى الدور التالي النصف النهائي لسباق التتابع هذه المرة، وبموجب نتائج ذلك يجري اختيار 4 فرق للمشاركة في الدور النهائي.

وتشير آخر النتائج حتى الآن للسباق الفردي إلى أن الفريق الروسي يحتل المرتبتين الأولى والثانية، والفريق الصيني المرتبتين الثالثة والرابعة، بينما يأتي فريق كازاخستان في المرتبة الخامسة.

وتم سابقا إجراء قرعة لتحديد ترتيب ومواعيد مشاركة الفرق في السباق الفردي لـ"بياتلون الدبابات" من 19 بلدا، وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين ودخل فريق الجيش العربي السوري في المجموعة الأولى إلى جانب فرق روسيا والصين وبيلاروس وفيتنام وفنزويلا وكازاخستان وصربيا وأوزبكستان ومنغوليا وأذربيجان.

وتستمر المباريات والمسابقات العسكرية التي بدأت فعالياتها في الثالث والعشرين من الشهر الحالي حتى الرابع من أيلول المقبل، وتشارك فيها فرق عسكرية من أكثر من 40 دولة من أوروبا وآسيا وأمريكا وأفريقيا تتنافس في 34 مسابقة عسكرية مختلفة. وتجري فعاليات دورة هذا العام في ساحات وميادين تدريب ورمي في 11 دولة هي روسيا والجزائر وأرمينيا وبيلاروس وفيتنام وإيران وقطر وكازاخستان والصين وصربيا وأوزبكستان.