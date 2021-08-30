روسيا تطور صواريخها فائقة السرعة

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في حديث متلفز: "إننا بصدد زيادة مدى وسرعة ودقة السلاح فرط الصوتي".

السلاح فرط الصوتي عبارة عن صواريخ تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت. وقد أدخلت روسيا نوعين من الصواريخ فرط الصوتية الخدمة العسكرية هما صواريخ "كينجال" التي تتسلح بها مقاتلات "ميغ-31"، وصواريخ "أفانغارد" ذات الرؤوس المدمرة السريعة جدا التي تنطلق نحو أهداف يزمع تدميرها بسرعة تعادل أضعاف سرعة الصوت بعد أن تنفصل عن الصاروخ.

وشدد وزير الدفاع على ضرورة تهيئة جميع الصواريخ فرط الصوتية للانطلاق من منصة واحدة من الممكن أن تحملها الطائرات والآليات الأخرى المتسلحة بالصواريخ فرط الصوتية.

وأكد أن الهدف من امتلاك روسيا للأسلحة توفر الوسائل التي تدافع بها روسيا عن النفس.

وفي هذا السياق تسعى روسيا إلى تزويد قواتها المسلحة بالمزيد من الطائرات المسيرة. وقال وزير الدفاع إن عدد الطائرات المسيرة التي تملكها القوات المسلحة الروسية سيتجاوز الألفين في نهاية عام 2021.

وأُعلن خلال معرض الأسلحة "آرميا 2021" أن القوات الروسية سوف تستلم طائرات "ألتيوس" المسيرة في الخريف القادم. وشهد المعرض توقيع عقد توريد طائرات "سيريوس" المسيرة للجيش الروسي. وفي هذه الأثناء يصل المزيد من طائرات "أوريون" و"فوربوست"المسيرة إلى الجيش الروسي.