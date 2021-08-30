قوة الجيش الروسي تتضاعف... وزير الدفاع يشرح الأسباب

وبحسب وزير الدفاع سيرغي شويغو، فإن قوة الجيش الروسي تضاعفت. ويرجع سبب تنامي قدرات الجيش الروسي إلى مشاركته في الألعاب العسكرية وتلقيه للمزيد من التدريبات وتوريد المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية له.

وذكر مراسل "سبوتنيك"، نقلا عن وزير الدفاع، أن قوة القوات المسلحة الروسية تضاعفت في الفترة الأخيرة بفضل الألعاب العسكرية والتدريبات العسكرية الفجائية غير المدرجة في جدول التدريبات المقررة وتوريد المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية للجيش الروسي.

وصرح وزير الدفاع أن 452 ألفا من أفراد القوات المسلحة الروسية شاركوا في الألعاب العسكرية الدولية في عام 2021، مشيرا إلى أنهم اجتازوا جميع المراحل ووصلوا إلى المرحلة النهائية.

وأضاف أن وزارة الدفاع تريد أن يتزايد عدد المشاركين في الألعاب العسكرية، ولذلك لا يمكن للفائزين في دورتها الحالية أن يشاركوا في الدورة المقبلة. ويمكنهم أن يشاركوا كمدربين. أما مشاركتهم كمتسابقين فهذا غير وارد.