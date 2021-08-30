صواريخ "إس-300" في القاعدة الروسية بطاجيكستان تدمر أهدافا لعدو مفترض

أفادت قيادة المنطقة العسكرية الروسية الوسطى، اليوم الإثنين، بأن أطقم منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس -300" التابعة للقاعدة العسكرية الروسية في طاجيكستان، نجحت في تدمير أهداف معادية مفترضة.

يكاتيرينبورغ - سبوتنيك. وجاء في بيان القيادة: "قامت منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز" إس-300 بي.إس" بصد غارة جوية لعدو مفترض، وقام العسكريون الروس برصد ومتابعة الأهداف الجوية التي تمثل وسائل هجوم جوي حديثة، تعمل من اتجاهات وعلى ارتفاعات مختلفة."

وعلاوة على ذلك قامت أطقم منظومات الصواريخ من خلال تمرين تكتيكي شارك فيه نحو 100 شخص بالتدريب على إعادة تحميل منظومات الصواريخ من طراز "إس-300 بي. إس" والتجهيز الهندسي لمرابض الإطلاق، وكذلك تهيئة الوحدات الفرعية للدفاع والحراسة التابعة لها لإحباط أي هجوم لمجموعات الاستطلاع والتخريب المعادية على مواقع الكتيبة.

يذكر أن منظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-300بي.إس" التابعة للفرقة، تقوم حاليا بأداء مهام المناوبة القتالية التدريبية في القاعدة 201 العسكرية الروسية في طاجيكيستان. وتتلخص مهامها الرئيسية في القيام بحماية التشكيل الروسي من الهجوم الجوي الفضائي للوسائل المعادية والدفاع الجوي لمنطقة آسيا الوسطى.