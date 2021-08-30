صاروخ ناري يجعل مروحية "مي 28 إن إم" أخطر طائرة هليكوبتر في العالم

تميزت المروحية "مي- 28 إن إم" في معرض الأسلحة "آرميا 2021"، الذي أقيم في ريف موسكو الأسبوع الماضي.

وتم عرض المروحية القتالية بكامل أسلحتها ومنها صاروخ "9 إم 123".

واعتبر ظهوره ضمن أسلحة مروحية "مي- 28 إن إم" بمثابة المفاجأة وفقا لـ"روسيسكايا غازيتا". وذلك أن هذا الصاروخ تابع لنظام صواريخ "خريزانتيما"، وهو سلاح أرضي مضاد للدبابات. وحصلت المفاجأة غير المتوقعة عندما تمت تهيئة صاروخ "9 إم 123" للإطلاق من طائرة الهليكوبتر.

و يتميز صاروخ "9 إم 123" بأنه أسرع من الصوت ومداه 10 كيلومترات، ويستطيع أن يضرب أهدافا محددة في أي وقت من النهار والليل في الظروف الجوية الرديئة. ويتم توجيهه ليزريًا أو بأشعة الرادار.

ويقدر صاروخ "خريزانتيما" على ضرب أهداف أرضية وبحرية وجوية على نحو سواء وفقا للخبراء. وبالتالي، فإن مروحية "مي- 28 إن إم" حصلت على سلاح قوي جدا وأصبحت أخطر طائرة هليكوبتر مقاتلة في العالم.