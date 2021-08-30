كيف يتم نقل قتلى الجيش الأمريكي من أفغانستان إلى الولايات المتحدة؟

تواصل الولايات المتحدة الأمريكية إجلاء رعاياها والأفغان الذين تعاونوا مع قواتها من أفغانستان، إضافة إلى جثث قتلاها في الهجوم الذي تعرض له مطار كابول، في 26 أغسطس/ آب الجاري.

وأدى الهجوم إلى مقتل نحو 200 شخص، بينهم 13 جنديا من الجيش الأمريكي، تم نقلهم من أفغانستان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد.

The 13 service members that we lost were heroes who made the ultimate sacrifice in service of our highest American ideals and while saving the lives of others. Our sacred obligation to the families of these heroes will last forever. pic.twitter.com/lPx4a4ebS7 — President Biden (@POTUS) August 29, 2021

ووصلت جثامين قتلى الجيش الأمريكي إلى قاعدة دوفر الجوية، في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد، وكان في استقبالهم الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرينته جيل بايدن.

ونشرت الصفحة الرسمية لقوات المارينز الأمريكية صورة ترصد طريقة نقل جثامين قتلى الجيش الأمريكي، الذين سقطوا، يوم 26 أغسطس/ آب الجاري، خلال الهجوم على مطار كابول.

Flag-draped transfer cases line the inside of a C-17 Globemaster II Aug. 29, 2021, prior to a dignified transfer at Dover Air Force Base, Delaware. The fallen service members died while supporting non-combat operations in Kabul.



Gone, but never forgotten. pic.twitter.com/7HzJvnFrSD — U.S. Marines (@USMC) August 29, 2021

وتظهر الصفحة وضع الصناديق الخاصة بنقل الموتى ملفوفة بعلم الولايات المتحدة الأمريكية على هيئة صفوف داخل طائرة النقل العسكري "سي 17 غلوب ماستر 2".

© AFP 2021 / CAPT. ROBYN HAAKE طائرة الشحن العسكري سي 17 غلوب ماستر تحمل مظليين أمريكيين

وعلقت: "هؤلاء الجنود سقطوا خلال مشاركتهم في مهام غير قتالية في مطار كابول"، مشيرة إلى أن الصورة تم التقاطها لجثامين الجنود الأمريكيين قبل وصولها إلى قاعدة دوفر العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورصدت صورة أخرى لحظة مشاركة مجموعة من الجنود الأمريكيين بمطار كابول، في حمل جثامين زملائهم الذين سقطوا في الهجوم على المطار.

United States Marines honor their fallen during a Ramp Ceremony at Hamid Karzai International Airport, August 27. pic.twitter.com/ke9yE4uEXr — U.S. Marines (@USMC) August 29, 2021

وحذرت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، اليوم الاثنين، مما وصفته بـ "تهديد حقيقي" و"نوعي" يتضمن شن هجمات جديدة على مطار كابول، قبل الموعد النهائي لاستكمال عملية سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بساعات.

وحدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، غدا الثلاثاء، موعدا لسحب آخر الجنود الأمريكيين من أفغانستان، منهيا الحرب التي بدأتها بلاده قبل نحو 20 عاما.

ورغم أن تلك الحرب بدأت لإنهاء حكم حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، إلا أنها انتهت بعودة الحركة إلى حكم أفغانستان وسيطرتها على العاصمة كابول، في 15 أغسطس الجاري، بعد نحو 20 عاما من حرب أمريكا، التي كلفتها نحو 990 مليار دولار.