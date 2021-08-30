تسجيل
17:39 GMT30 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    طائرة الشحن العسكري الأمريكية سي 17 غلوب ماستر من الداخل

    كيف يتم نقل قتلى الجيش الأمريكي من أفغانستان إلى الولايات المتحدة؟

    © AFP 2021 / JUSTIN PARSONS
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1049874559_0:0:3072:1729_1200x675_80_0_0_3882705e4481aca1e71350c294d26b20.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202108301049991456-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%AA%D9%85-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%9F/

    تواصل الولايات المتحدة الأمريكية إجلاء رعاياها والأفغان الذين تعاونوا مع قواتها من أفغانستان، إضافة إلى جثث قتلاها في الهجوم الذي تعرض له مطار كابول، في 26 أغسطس/ آب الجاري.

    وأدى الهجوم إلى مقتل نحو 200 شخص، بينهم 13 جنديا من الجيش الأمريكي، تم نقلهم من أفغانستان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد.

    ووصلت جثامين قتلى الجيش الأمريكي إلى قاعدة دوفر الجوية، في الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأحد، وكان في استقبالهم الرئيس الأمريكي جو بايدن وقرينته جيل بايدن.

    ونشرت الصفحة الرسمية لقوات المارينز الأمريكية صورة ترصد طريقة نقل جثامين قتلى الجيش الأمريكي، الذين سقطوا، يوم 26 أغسطس/ آب الجاري، خلال الهجوم على مطار كابول.

    وتظهر الصفحة وضع الصناديق الخاصة بنقل الموتى ملفوفة بعلم الولايات المتحدة الأمريكية على هيئة صفوف داخل طائرة النقل العسكري "سي 17 غلوب ماستر 2".

    طائرة الشحن العسكري سي 17 غلوب ماستر تحمل مظليين أمريكيين
    © AFP 2021 / CAPT. ROBYN HAAKE
    طائرة الشحن العسكري سي 17 غلوب ماستر تحمل مظليين أمريكيين

    وعلقت: "هؤلاء الجنود سقطوا خلال مشاركتهم في مهام غير قتالية في مطار كابول"، مشيرة إلى أن الصورة تم التقاطها لجثامين الجنود الأمريكيين قبل وصولها إلى قاعدة دوفر العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية.

    ورصدت صورة أخرى لحظة مشاركة مجموعة من الجنود الأمريكيين بمطار كابول، في حمل جثامين زملائهم الذين سقطوا في الهجوم على المطار.

    وحذرت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، اليوم الاثنين، مما وصفته بـ "تهديد حقيقي" و"نوعي" يتضمن شن هجمات جديدة على مطار كابول، قبل الموعد النهائي لاستكمال عملية سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بساعات.

    وحدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، غدا الثلاثاء، موعدا لسحب آخر الجنود الأمريكيين من أفغانستان، منهيا الحرب التي بدأتها بلاده قبل نحو 20 عاما.

    ورغم أن تلك الحرب بدأت لإنهاء حكم حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، إلا أنها انتهت بعودة الحركة إلى حكم أفغانستان وسيطرتها على العاصمة كابول، في 15 أغسطس الجاري، بعد نحو 20 عاما من حرب أمريكا، التي كلفتها نحو 990 مليار دولار.

    خسائر حرب أمريكا في أفغانستان
    بالأرقام… ما هي خسائر حرب أمريكا في أفغانستان؟

    انظر أيضا:

    معلومات عن الطائرة التي نقلت 640 أفغانيا من كابول إلى قطر في رحلة واحدة
    بالأرقام… ما هي خسائر أمريكا في أفغانستان؟
    معلومات عن طائرة "سي 17 غلوب ماستر 3"
    طائرة "بوينغ سي- 17" تابعة للقوات الأمريكية تحترق... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة الأمريكية, حركة طالبان, الرئيس الأمريكي جو بايدن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    قبلة زوجين حديثين وهما يرتديان كمامة خلال أول حفل زفاف جماعي منذ ظهور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في ليما، بيرو 28 أغسطس 2021
    أصغر وأكبر زوجين في أضخم زفاف جماعي في بيرو
    أوركسترا طالبان
    أوركسترا "طالبان"
    معلومات عن الجيشين الجزائري والمغربي
    معلومات عن الجيشين الجزائري والمغربي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك