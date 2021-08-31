سيارة روبوتية روسية تطلق طائرات مسيرة قتالية

وقال مصدر إعلامي في مؤسسة "صندوق الأبحاث الواعدة" لـ"سبوتنيك" إن مقاطعة تشيليابينسك شهدت تجربة 3 آليات روبوتية من نوع "ماركر".

وأشار إلى أن إحداها تمكنت من اجتياز 40 كيلومترا من الأراضي الوعرة الخالية من الطرق المعبدة. وإجمالا قطعت السيارة الروبوتية "ماركر" خلال التجربة 100 كيلومتر في زمن قدره 5 ساعات و41 دقيقة.

وسارت السيارة الروبوتية بشكل انفرادي معتمدة على ما تحتويه من أجهزة حساسة ولاقطات لتحديد مسارها واجتياز الموانع.

وتضمنت التجربة قيام السيارة الروبوتية بتسيير الدوريات الأمنية عند حدود المدينة الافتراضية خلال 6 ساعات.

وفي نفس الوقت قامت سيارة روبوتية أخرى باختبار قدرتها على إطلاق الطائرات المسيرة، مطلقة 20 طائرة مسيرة مجهرية إلى السماء.

وكان فيتتالي دافيدوف، نائب المدير العام لصندوق الأبحاث الواعدة، قد أفاد عن إمكانية تحويل سيارة "ماركر" إلى آلية عسكرية تتسلح بالطائرات المسيرة القتالية.