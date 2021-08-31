تسجيل
16:15 GMT31 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE

    معركة "ليما 85" تكشف قاعدة الـ "سي آي إيه" السرية في حرب فيتنام

    © Sputnik
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104483/20/1044832088_0:3:2923:1646_1200x675_80_0_0_ea6a2e37ce3dbbd90526de3ced22b70c.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202108311050000326-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7-85-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-%D8%B3%D9%8A-%D8%A2%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85/

    نشرت مجلة أمريكية تقريرا حول حرب فيتنام بالتزامن مع سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، يتحدث عن كارثة تعرضت لها قاعدة سرية تابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي إيه" عام 1968.

    قوات الجيش الأمريكي في أفغانستان، 2010
    © REUTERS / Goran Tomasevic
    بالأرقام… ما هي خسائر أمريكا في أفغانستان؟
    وقالت "ناشيونال إنترست"، في تقرير عن حرب فيتنام، إن قوات كوماندوز، تابعة لجيش فيتنام الشمالية، استطاعت اجتياح قاعدة سرية لـ "سي آي إيه"، وقتلت 12 فردا من أصل 18 شخصا ما بين عملاء للاستخبارات وطيارين، بينما تمكن 6 أفراد فقط من النجاه بأرواحهم.

    ولفتت المجلة إلى أن تلك العملية التي مضى عليها 52 عاما، ظلت في طي الكتمان لمدة 3 عقود قبل أن يتم كشف النقاب عنها.

    ما هي معركة ليما 85؟

    كانت تلك المعركة هي الاسم المعروف لاحقا للقاعدة السرية التابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية الموجودة على قمة إحدى الجبال في دولة لاوس، المجاورة لفيتنام.

    تم اجتياج القاعدة بواسطة قوات كوماندوز من فيتنام الشمالية في 12 مارس/ أذار عام 1968.

    وتقول المجلة إن سبب وجود تلك القاعدة بصورة سرية في لاوس، هو أن الولايات المتحدة لم يكن لديها وضعية قانونية تسمح لها بإقامة قاعدة عسكرية في لاوس، في ذلك الحين.

    وكانت لاوس تشهد حربا أهلية بين طرفين أحدهما مدعوم من أمريكا والآخر من فيتنام الشمالية، ورغم توقيع اتفاق بين أمريكا ودول أخرى بسحب القوات الأجنبية من البلاد عام 1962، إلا أن واشنطن واصلت دعم الموالين لها، وقادت الـ "سي آي إيه" عمليات سرية عن طريق متعاقدين معها.

    • وكانت قاعدة "ليما" واحدة من القواعد العسكرية السرية، التي تهدف إلى توفير الدعم الجوي لحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في لاوس وفي فيتنام، ضد فيتنام الشمالية.

    كانت القاعدة موجودة على ارتفاع نحو 1700 متر من سطح البحر وبها مدرج خاص بهبوط المروحيات التابعة للجيش الأمريكي طراز "سي إتش 3"، التي تقوم برحلات سرية كل أسبوع.

    وفي عام 1966، تم تجهيز القاعدة للقيام بمهمة جديدة تتضمن تركيب محطة رادار تساعد الطائرات الحربية في تحديد أهدافها بواسطة نظام الملاحة العالمي "جي بي إس" خاصة أثناء القصف الليلي.

    • كانت قاعدة "ليما 85" السرية الأمريكية تبعد عن هانوي، عاصمة فيتنام الشمالية في ذلك الحين، نحو 240 كيلومترا، وهو ما ساهم منح الطائرات الأمريكية قدرة كبيرة على توجيه ضربات ضد أهداف فيها بدقة عالية.

    وتشير المجلة إلى أن إحصائيات قصف فيتنام الشمالية والقوات المدعومة منها في لاوس، خلال 6 أشهر فقط، تظهر أن قاعدة "ليما 85" كانت مسؤولة عن توجيه نسبة تصل إلى 55 في المئة من إجمالي الهجمات الجوية بتلك المناطق.

    كيف تم إرسال الطيارين إلى قاعدة ليما؟

    لأن وجود القوات الأمريكية في تلك القاعدة كان غير شرعي، فإن القوات الجوية الأمريكية قامت بفصلهم مؤقتا، حتى تخلي مسؤوليتها القانونية عن وجودهم، ثم تم إرسالهم إلى هناك بصورة سرية.

    ورغم أنها كانت قاعدة سرية ولا يعرف الأمريكيون بوجودها، إلا أنها كانت معروفة لقوات فيتنام الشمالية والطرف المعادي لأمريكا في لاوس.

    • وفي نهاية عام 1967 وبداية 1968 تعرضت القاعدة لهجمات متكررة بأنواع مختلفة من الأسلحة والقذائف.

    وفي يناير/ كانون الثاني 1968، تمكن أفراد من جيش فيتنام الشمالية من التسلل إلى القاعدة والتعرف على ممرات يمكن استخدامها للوصول إلى القاعدة بواسطة القوات الخاصة.

    وفي مارس من ذات العام، تمكن 33 جندي من القوات الخاصة لفيتنام الشمالية من اقتحام القاعدة وقتل غالبية الطيارين، بينما تمكن عدد قليل منهم من الفرار على متن قوات الإخلاء التي تم إرسالها إلى القاعدة.

    ما هي أسوأ حروب أمريكا؟

    خاض الجيش الأمريكي العديد من الحروب التي انتهت بطريقة كارثية، وفي أغلبها لم يتم تحقيق الأهداف التي تم إشعال الحرب من أجلها، وأشهر تلك الحروب حرب فيتنام، وحرب العراق.

    وتعد حرب أفغانستان أو الحرب الأفغانية، التي دخلتها الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001، للإطاحة بحكم حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، وانتهت بالانسحاب بعد عودة "طالبان" إلى الحكم في 2021، نموذجا لواحدة من أطول حروب أمريكا التي لم تحقق أهدافها بعد 20 عاما من الحرب وآلاف القتلى الأمريكيين وعشرات الآلاف من الأفغان، إضافة إلى تكلفة تجاوز 990 مليار دولار.

    خسائر حرب أمريكا في أفغانستان
    بالأرقام… ما هي خسائر حرب أمريكا في أفغانستان؟

     

    انظر أيضا:

    ظريف: أمريكا تواجه أكبر فشل منذ حرب فيتنام 
    أمريكا تنشر فيديوهات سرية عن الحرب في فيتنام
    دبابات ضمنت فوز فيتنام في الحرب
    خبراء ألغام روس يبطلون مفعول قنابل عنقودية أمريكية منذ حرب فيتنام
    صحيفة أمريكية: الجيش يواجه أخطر تهديد منذ حرب فيتنام... وترامب قد يشعل الحرب مع الشعب
    بايدن: نصف مليون وفاة مفجع لقد تجاوز قتلانا في الحربين العالميتين وفيتنام
    الكلمات الدلالية:
    الولايات المتحدة الأمريكية, حركة طالبان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    بقرة تُنقل بطائرة هليكوبتر بعد إقامتها الصيفية في مروج جبال الألب السويسرية المرتفعة بالقرب من كلاوسن باس، سويسرا، 27 أغسطس 2021
    مع انتهاء الصيف... الأبقار السويسرية تعود من مرتفعات جبال الألب إلى منازلها
    أوركسترا طالبان
    أوركسترا "طالبان"
    أفغانستان - كنز من المعادن
    أفغانستان كنز من المعادن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك