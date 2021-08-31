تسجيل
21:10 GMT31 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    بوينغ CH-47 شينوك

    ما هي المروحيات الأمريكية التي استولت عليها طالبان في مطار كابول؟

    © AFP 2021 / PATRICK LIN
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102097/39/1020973941_0:267:3497:2235_1199x675_80_0_0_ba3182d29205d494a3dfe6880df4983b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202108311050002293-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%9F/

    تمكنت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) من السيطرة على عتاد عسكري تابع للجيش الأمريكي يشمل مروحيات نقل عسكري ثقيلة طراز "شينوك"، رصدها مقطع فيديو داخل حظيرة طائرات في مطار كابول.

    قوات الجيش الأمريكي في أفغانستان، 2013
    © REUTERS / Andrew Burton
    بدأت بـ 51 وانتهت بـ 36 جيشا… معلومات عن القوات التي شاركت في الحرب الأفغانية
    ويظهر مقاتلو حركة طالبان أثناء تجولهم داخل حظيرة طائرات بها 4 مروحيات عسكرية طراز "شينوك" تنتجها شركة بوينغ الأمريكية، ويستخدمها الجيش الأمريكي في النقل العسكري والمهام الخاصة.

    متى بدأ إنتاج شينوك؟

    كانت أول نسخة يتم إنتاجها من طائرات "شينوك" في عام 1961، وتحمل اسم "واي إتش سي - 1 بي"، وتم تصميمها لتكون طائرة نقل عسكري متوسطة الحمولة للجيش الأمريكي.

    وفي عام 1962، تم إنتاج أول مروحية شينوك مسلحة تحمل اسم "سي إتس 47 إيه" وكان وزنها نحو 15 طن.

    وتم إنتاج النسخة "سي إتش 47 بي" عام 1966، ووصل وزنها إلى 40 طن.

    وفي عام 1967، تم إنتاج النسخة "سي إتش 47 سي" لتكون قادرة على نقل حمولة نحو 7 أطنان إلى مسافة 56 كيلومترا، ويمكنها التحليق على ارتفاع 1219 متر في درجة حرارة 35 سيليزيوس، وكان وزن الطائرة نحو 21 طن.

    متى تم استخدام مروحيات "شينوك" في العمليات الحربية لأول مرة؟

    كان أول استخدام حربي للطائرة في حرب فيتنام عام 1965، وخلال الأيام الأخيرة للحرب تمكنت إحداها من نقل 147 شخص في رحلة واحدة.

    وكان الجيش الأمريكي يستخدم النسخ "إيه وبي وسي" في حرب فيتنام.

    ماذا حدث للطائرة بعد حرب فيتنام؟

    بدأت شركة "بوينغ" عملية تطوير واسعة للنسخ المختلفة من الطائرة وأنتجت النسخة المطورة "سي إتش 47 دي"، التي أصبحت مروحية محورية في حرب الولايات المتحدة الأمريكية في الخليج.

    • النسخة "سي إتش 47 إف" هي النسخة الأكثر تطورا وهي مروحية متعددة المهام ذات وسائل طيران متطورة وقمرة قيادة رقمية، وأنظمة رفع متطورة تمكنها من آداء العديد من المهام الميدانية.
    • النسخة "سي إتش 47 جي" هي النسخة المخصصة للقوات الخاصة، وتمتلك العديد من المميزات التي تجعلها نسخة فريدة من نوعها.

    وتمتلك تلك النسخة خزانات وقود تصل سعتها إلى ضعف سعة النسخ السابقة من الطائرة، كما أنها مجهزة لإعادة التزود بالوقود في الجو.

    كما يوجد طراز تجاري بنفس بدن الطائرة يحمل اسم "موديل 234" وهو يمكن استخدامه في نقل المسافرين والشحن الجوي ومهام أخرى متنوعة.

    ومن المقرر أن تظل مروحيات "شينوك" في الخدمة لدى الجيش الأمريكي خلال العقد المقبل، كما يقول موقع الشركة المصنعة، في تقرير عن المروحيات العسكرية الأمريكية.

    ما هي المواصفات الفنية للطائرة؟

    وأورد المواقع أبرز المواصفات الفنية للطائرة، التي تتعلق بتصميم هيكلها وسعة الوقود والتسليح:

    • قطر المراوح 18.2 متر.
    • طول المروحية أثناء تشغيل المراوح 30.1 متر.
    • طول بدن الطائرة 15.4 متر.
    • ارتفاع الطائرة 5.6 متر.
    • عرض بدن الطائرة 3.7 متر.
    • سعة خزان الوقود 3914 لتر.
    • السرعة القصوى 302 كيلومترا في الساعة.
    • نصف قطر العمليات 370 كيلومتر.
    • ارتفاع التحليق 6 آلاف متر.
    • الحمولة القصوى 22.6 طن.

    كم أنفقت أمريكا على الجيش الأفغاني؟

    قبل سقوط كابول في قبضة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، كان الجيش الأفغاني يصنف في المرتبة رقم 75 بين أقوى 140 جيشا في العالم.

    وتشير تقارير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت نحو 83 مليار دولار على تدريب وتسليح الجيش الأفغاني خلال الـ 20 عاما الماضية.

    لكن بسقوط الجيش الأفغاني استطاعت "طالبان" السيطرة على كل عتاده العسكري، كما استولت على عتاد عسكري تابع للجيش الأمريكي ومنه مروحيات "شينوك" الثقيلة، التي ظهرت في مطار كابول، إثر انسحاب آخر الجنود الأمريكيين منه يوم 30 أغسطس/ آب 2021.

    وبعد اكتمال سحب الجنود الأمريكيين من أفغانستان، تنتهي حرب بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2001 للإطاحة بحكم "طالبان"، دون أن تحقق هدفها، خاصة بعدما أعلنت حركة طالبان، في الـ 15 من أغسطس، سيطرتها على حكم أفغانستان وانتهاء حرب كلفت أمريكا نحو 990 مليار دولار.

    خسائر حرب أمريكا في أفغانستان
    بالأرقام… ما هي خسائر حرب أمريكا في أفغانستان؟

    انظر أيضا:

    بعد سيطرة طالبان... ما هي قوة الجيوش المجاورة لأفغانستان؟
    محلل أمريكي: الجيش الروسي يتفوق على معظم جيوش الدول المجاورة
    بعد سيطرة "طالبان" على الحكم... ما هي قوة الجيوش المجاورة لأفغانستان؟
    جندي أمريكي سابق: معارك الحرب الأفغانية "أكذوبة"... الجيش "ورقي" والحكومة لم تكن موجودة
    الكلمات الدلالية:
    حركة طالبان, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    بقرة تُنقل بطائرة هليكوبتر بعد إقامتها الصيفية في مروج جبال الألب السويسرية المرتفعة بالقرب من كلاوسن باس، سويسرا، 27 أغسطس 2021
    مع انتهاء الصيف... الأبقار السويسرية تعود من مرتفعات جبال الألب إلى منازلها
    أوركسترا طالبان
    أوركسترا "طالبان"
    أفغانستان - كنز من المعادن
    أفغانستان كنز من المعادن
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك