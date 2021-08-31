ما هي المروحيات الأمريكية التي استولت عليها طالبان في مطار كابول؟

تمكنت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) من السيطرة على عتاد عسكري تابع للجيش الأمريكي يشمل مروحيات نقل عسكري ثقيلة طراز "شينوك"، رصدها مقطع فيديو داخل حظيرة طائرات في مطار كابول.

متى بدأ إنتاج شينوك؟

ويظهر مقاتلو حركة طالبان أثناء تجولهم داخل حظيرة طائرات بها 4 مروحيات عسكرية طراز "شينوك" تنتجها شركة بوينغ الأمريكية ، ويستخدمها الجيش الأمريكي في النقل العسكري والمهام الخاصة.

كانت أول نسخة يتم إنتاجها من طائرات "شينوك" في عام 1961، وتحمل اسم "واي إتش سي - 1 بي"، وتم تصميمها لتكون طائرة نقل عسكري متوسطة الحمولة للجيش الأمريكي.

وفي عام 1962، تم إنتاج أول مروحية شينوك مسلحة تحمل اسم "سي إتس 47 إيه" وكان وزنها نحو 15 طن.

وتم إنتاج النسخة "سي إتش 47 بي" عام 1966، ووصل وزنها إلى 40 طن.

وفي عام 1967، تم إنتاج النسخة "سي إتش 47 سي" لتكون قادرة على نقل حمولة نحو 7 أطنان إلى مسافة 56 كيلومترا، ويمكنها التحليق على ارتفاع 1219 متر في درجة حرارة 35 سيليزيوس، وكان وزن الطائرة نحو 21 طن.

متى تم استخدام مروحيات "شينوك" في العمليات الحربية لأول مرة؟

كان أول استخدام حربي للطائرة في حرب فيتنام عام 1965، وخلال الأيام الأخيرة للحرب تمكنت إحداها من نقل 147 شخص في رحلة واحدة.

وكان الجيش الأمريكي يستخدم النسخ "إيه وبي وسي" في حرب فيتنام.

ماذا حدث للطائرة بعد حرب فيتنام؟

بدأت شركة "بوينغ" عملية تطوير واسعة للنسخ المختلفة من الطائرة وأنتجت النسخة المطورة "سي إتش 47 دي"، التي أصبحت مروحية محورية في حرب الولايات المتحدة الأمريكية في الخليج.

النسخة "سي إتش 47 إف" هي النسخة الأكثر تطورا وهي مروحية متعددة المهام ذات وسائل طيران متطورة وقمرة قيادة رقمية، وأنظمة رفع متطورة تمكنها من آداء العديد من المهام الميدانية.

النسخة "سي إتش 47 جي" هي النسخة المخصصة للقوات الخاصة، وتمتلك العديد من المميزات التي تجعلها نسخة فريدة من نوعها.

وتمتلك تلك النسخة خزانات وقود تصل سعتها إلى ضعف سعة النسخ السابقة من الطائرة، كما أنها مجهزة لإعادة التزود بالوقود في الجو.

كما يوجد طراز تجاري بنفس بدن الطائرة يحمل اسم "موديل 234" وهو يمكن استخدامه في نقل المسافرين والشحن الجوي ومهام أخرى متنوعة.

ومن المقرر أن تظل مروحيات "شينوك" في الخدمة لدى الجيش الأمريكي خلال العقد المقبل، كما يقول موقع الشركة المصنعة، في تقرير عن المروحيات العسكرية الأمريكية.

ما هي المواصفات الفنية للطائرة؟

وأورد المواقع أبرز المواصفات الفنية للطائرة، التي تتعلق بتصميم هيكلها وسعة الوقود والتسليح:

قطر المراوح 18.2 متر.

طول المروحية أثناء تشغيل المراوح 30.1 متر.

طول بدن الطائرة 15.4 متر.

ارتفاع الطائرة 5.6 متر.

عرض بدن الطائرة 3.7 متر.

سعة خزان الوقود 3914 لتر.

السرعة القصوى 302 كيلومترا في الساعة.

نصف قطر العمليات 370 كيلومتر.

ارتفاع التحليق 6 آلاف متر.

الحمولة القصوى 22.6 طن.

كم أنفقت أمريكا على الجيش الأفغاني؟

قبل سقوط كابول في قبضة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، كان الجيش الأفغاني يصنف في المرتبة رقم 75 بين أقوى 140 جيشا في العالم.

وتشير تقارير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت نحو 83 مليار دولار على تدريب وتسليح الجيش الأفغاني خلال الـ 20 عاما الماضية.

لكن بسقوط الجيش الأفغاني استطاعت "طالبان" السيطرة على كل عتاده العسكري، كما استولت على عتاد عسكري تابع للجيش الأمريكي ومنه مروحيات "شينوك" الثقيلة، التي ظهرت في مطار كابول، إثر انسحاب آخر الجنود الأمريكيين منه يوم 30 أغسطس/ آب 2021.

وبعد اكتمال سحب الجنود الأمريكيين من أفغانستان، تنتهي حرب بدأتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ 2001 للإطاحة بحكم "طالبان"، دون أن تحقق هدفها، خاصة بعدما أعلنت حركة طالبان، في الـ 15 من أغسطس، سيطرتها على حكم أفغانستان وانتهاء حرب كلفت أمريكا نحو 990 مليار دولار.