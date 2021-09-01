"طالبان" تستعرض طائرات حربية بعد الاستيلاء عليها... فيديو وصور

استولت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على عتاد عسكري ضخم بعد سيطرتها على أفغانستان، الشهر الماضي، كان أبرزه طائرات حربية هجومية ومروحيات خفيفة وأخرى مخصصة للمهام الخاصة والنقل العسكري.

ويظهر مقطع فيديو نشره مراسل صحيفة "لوس أنغلوس تايمز" الأمريكية على "تويتر" لقطات لمقاتلي حركة طالبان ، أثناء استعراضهم بعض الطائرات الحربية التي تم الاستيلاء عليها من القوات الأمريكية والجيش الأفغاني.

ويقول الصحفي الأمريكي إن الفيديو يرصد وجود طائرات هجومية خفيفة طراز إيه 29 "سوبر توكانو"، ومروحيات طراز "إم دي 530" بأحد المواقع العسكرية.

وكان فيديو سابق أظهر لحظة دخول مقاتلي "طالبان" حظيرة طائرات بها 4 مروحيات ثقيلة طراز "إيه 47 شينوك" تركتها القوات الأمريكية إثر انسحابها من مطار كابول بصورة نهائية يوم 30 أغسطس/ آب الماضي.

وأشار تقرير سابق لمجلة "تايم" الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت نحو 83 مليار دولار على تسليح وتدريب الجيش الأفغاني خلال العقدين الماضيين.

ولفتت المجلة إلى أنها وصلت في النهاية إلى قبضة "طالبان"، التي كان يتم تجهيز الجيش الأفغاني لقتالها.

#Afghan Air force planes, including A29 Super Tucanos and MD 530s helicopters. Some of the #Taliban's haul after #US withdrawal. Many seem to have been disabled. pic.twitter.com/aqV31dKX7v — Nabih (@nabihbulos) August 31, 2021

يذكر أن حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) أعلنت سيطرتها على الحكم في أفغانستان في الـ 15 من أغسطس/ آب الماضي، بعد حرب استمرت نحو 20 عاما وشاركت فيها عشرات الجيوش، وكان هدفها الأول هو الإطاحة بنظام حكم "طالبان".