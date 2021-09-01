محرك طائرات روسي يتحول للعمل بالهيدروجين

من المقرر أن يتحول أحد محركات الطائرات الروسية للعمل بالوقود الهيدروجيني.

وكانت روسيا قد جربت استخدام الهيدروجين وقودا لمحركات الطائرات في القرن العشرين حين تمت صناعة محرك "إن كا – 88" الذي يعمل بالهيدروجين. وجربته طائرة من طراز "تو – 155" في عام 1988. والآن تتطلع روسيا إلى إيجاد محرك جديد يعمل بالهيدروجين من خلال تحويل أحد المحركات المتوفرة حاليا للعمل بالوقود الهيدروجيني.

وقال ميخائيل غوردين، مدير عام معهد هندسة محركات الطائرات، لـ"سبوتنيك": "نريد تحويل محرك "في كا – 2500" ليستخدم الوقود الهيدروجيني".

ويُتوقع أن يصبح محرك "في كا – 2500"، وهو محرك مروحيتي "كاموف" و"ميل" حاليًا، محركا يعمل بالهيدروجين بعد 5 أعوام. ومن الممكن أن تكون طائرة "ياك – 40" هي التي تجرب المحرك الجديد الذي سيعمل بالهيدروجين.

وفي هذه الأثناء تستمر روسيا في تجربة محرك جديد آخر للطائرات هو محرك "هجين" يمزج بين محرك توربيني غازي ومحرك كهربائي. وتجرّبه طائرة "ياك – 40" التي تم تحويلها إلى طائرة "مختبر". وحل المحرك "الهجين" محل أحد محركاتها الثلاثة الموجودة في ذيل الطائرة بينما تم تركيب محرك كهربائي في رأسها.

وأنجزت الطائرة "المختبر" رحلتها الجوية الأولى في صيف 2021 ويجب أن تنجز مهمتها المتعلقة بتجربة محرك "هجين" في عام 2022، حسب مدير معهد هندسة محركات الطائرات.