إيران تكشف النقاب عن سلاحين تكتيكيين جديدين

أزاحت القوات المسلحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، الستار عما قالت إنهما "إنجازان جديدان" في مجال كشف الأهداف المعادية وتدميرها.

وبحضور قائد قوات الدفاع الجوي، العميد علي رضا صباحي فرد، كشف الجيش الإيراني عن مشروع "البرز"، وهو رادار ثلاثي الأبعاد، والذي يستطيع اعتراض ورصد الأهداف بعيدة المدى، وذات المقطع العرضي المنخفض للرادار.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، فإن الحد الأقصى للرادار يبلغ 450 كيلومترا، ويمكنه التعرف على الأهداف على ارتفاع منخفض، وقادر أيضا على تتبع 300 هدف في آن واحد.

والمشروع الثاني هو منظومة "برهان"، وهي عبارة عن مركز قيادة وتحكم للأسلحة منخفضة المدى والارتفاع، والتي يمكنها إلى جانب أدوار عديدة، إصدار أوامر للتعامل مع التشويش الإلكتروني.

تعمل المنظومة على جمع وتحليل البيانات، ومن ثم نقلها إلى مستويات أعلى من القيادة في فترة قصيرة من أجل اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتدمير الأهداف المعادية.

ووفقا للوكالة الإيرانية، تسمح هذه المنظومة بتدمير وخداع الأهداف الجوية، نظرا لفعاليتها الكبيرة في الكشف والمعالجة، حيث تتصل بمنظومات الصواريخ، وتدمج بيانات الأنظمة الكهروضوئية مع أنظمة الرادار.

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