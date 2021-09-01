مجلة أمريكية تشبه الصين بألمانيا قبل الحرب العالمية الأولى

قالت مجلة أمريكية إن الصين لديها نوايا استراتيجية بشأن وضعها العالمي في المستقبل، مشيرة إلى أن بعض جيران الصين يعتبرونها تهديدا صاعدا، وأن المنافسة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية تشبه المنافسة بين ألمانيا وبريطانيا العظمى قبل الحرب العالمية الأولى.

ولفتت "ناشيونال إنترست" إلى أن العديد من المراقبين يستدعون وضع ألمانيا قبل الحرب العالمية الأولى واليابان قبل الحرب العالمية الثانية ، مشيرة إلى أن هناك تشابها بين الصين وبين تلك الدول.

وقالت المجلة إن ما وصفته بـ "الطموحات التوسعية لكلا الإمبراطوريتين (ألمانيا واليابان)، جعلت الحرب أمرا لا مفر منه".

وتابعت: "اليوم، أصبحت الصين في وضع مشابه لما كانت عليه ألمانيا واليابان".

ولفتت المجلة إلى أن المنافسة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في القرن الحادي والعشرين، تشبه المنافسة التي كانت بين بريطانيا العظمى وألمانيا خلال القرن التاسع عشر.

وتقول المجلة إن التوسع الألماني في أوروبا أولا ثم في العالم هدد مصالح بريطانيا وأصبحت الحرب أمرا لا مفر منه إلا بقبول بريطانيا بما تتعرض له مصالحها من أضرار أو بامتلاكها قوة عسكرية قادرة على ردع الألمان.

"China seeks no quarrel with the United States, but it does seek to maximize its wealth, power, influence, and the security of its interests," Paul Heer writes. https://t.co/Ob6FIn8SA9 — National Interest (@TheNatlInterest) August 31, 2021

وتابعت: "في الوقت الحالي تسعى الصين للانتشار في شرق آسيا وفي نهاية الأمر التمدد عالميا"، مضيفة: "التوسع الصيني يعارض المصالح الأمريكية بصورة كبيرة ويمكن أن يكون مقدمة لاندلاع مواجهة عسكرية بينهما على المدى الطويل".