روسيا تبدأ العام المقبل توريد طائرات مسيرة قتالية إلى طالبيها في الخارج

أعلن صانع الطائرات المسيرة الروسية "كرونشتاد"عن توقيع عقود توريد منتجات الشركة إلى دول أجنبية.

وكان مصدر إعلامي في شركة "كرونشتادت" الروسية المصنعة للطائرات المسيرة قد صرح أن 20 دولة أبدت الرغبة في شراء طائرات "أوريون".

وأفاد جهاز الإعلام التابع لشركة "كرونشتادت" في وقت لاحق نقلا عن المدير العام سيرغي بوغاتيكوف أن الشركة ستكون مستعدة لتوريد أولى مجموعات طائرات مسيرة لدول أجنبية في عام 2022.

وأشار إلى أن الطائرات المزمع توريدها لدول أجنبية ستكون مزودة بأجهزة نقل المعلومات عبر الأقمار الصناعية وستحمل معدات وأسلحة يريدها مَن يطلبها.

مواصفات الطائرة المسيرة "أوريون"

الطول: 8 أمتار.

باع الجناح: 16 مترا.

الوزن عند الإقلاع: 1150 كيلوغراما.

وزن الأسلحة: 200 كيلوغرام.

السرعة الملاحية: 200 كيلومتر في الساعة.

وتستطيع طائرة "أوريون" الصعود إلى ارتفاع 7 كيلومترات. ويمكنها البقاء محلقة في الجو 24 ساعة متواصلة.