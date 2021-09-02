"كينجال"... صاروخ من المستحيل اعتراضه

نوه مدير الصناعة التكنولوجية في روسيا إلى أنه من المستحيل اعتراض صاروخ روسي حديث يدعى "كينجال".

وأكد سيرغي تشيميزوف، مدير عام شركة "روستيخ" الحكومية التي تدير قطاع الإنتاج التقني الحديث في روسيا، للمشاركين في ندوة "المعارف الجديدة"، عدم وجود الوسائل القادرة على اعتراض صاروخ "كينجال".

وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن مدير "روستيخ" قال في كلمة له أمام المشاركين في الندوة، وهم تلاميذ المدارس: "إن صاروخ "كينجال" سريع جدا إلى درجة من المستحيل معها اعتراضه. ولا توجد اليوم وسيلة قادرة على مقاومة هذا الصاروخ".

وأضاف أن صاروخ "كينجال" ينتمي إلى فئة الأسلحة عالية الدقة، ويستطيع أن يصيب هدفا محددا على بعد كبير.

ويستطيع صاروخ "كينجال" الوصول إلى هدف يبعد عنه ألفي كيلومتر، مستخدما سرعة تعادل 10 أمثال سرعة الصوت، حسب صُنّاعه. ولا تقدر جميع وسائط الدفاع الجوي المتوفرة حاليا في العالم على اعتراضه.

واختيرت المقاتلة الاعراضية "ميغ-31" لتكون وسيلة لإيصال صاروخ "كينجال" إلى مكان محدد وإطلاقه منه.