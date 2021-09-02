ذكرى استسلام الجيش الياباني في الحرب العالمية الثانية

يوافق اليوم ذكرى توقيع الجيش الإمبراطوري الياباني على وثيقة الاستسلام لقوات الحلفاء بعد هزيمته في الحرب العالمية الثانية، وهي الوثيقة التي أنهت تلك الحرب رسميا.

ففي الثاني من سبتمبر/ أيلول عام 1945، وقعت اليابان وثيقة الاستسلام في الحرب أمام ممثلي 9 دول من دول الحلفاء، على متن السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس ميزوري".

وفي تدوينة على "تويتر"، نشرت الصفحة الرسمية لقيادة النقل الأمريكية صورة ترصد لحظة توقيع وثيقة استسلام اليابان على تلك السفينة.

وكان الجيش الياباني أحد أقوى جيوش العالم أثناء الحرب العالمية الثانية، لكن تطور المعارك الحربية في تلك الحرب واستخدام القنابل النووية ضد مدينتي هيروشيما ونجازاكي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أجبر اليابان على الاستسلام، الذي سبقته إليه كل من إيطاليا وألمانيا.

ورغم أن إعلان استسلام اليابان حدث في الـ 15 من أغسطس/ آب عام 1945، إلا أن الموعد الرسمي هو الثاني من سبتمبر، الذي تم فيه إعلان نهاية الحرب العالمية الثانية رسميا.

لماذا استسلم الجيش الياباني؟

تعرض الجيش الياباني خلال عام 1945 لضربات هائلة من الجيش الأمريكي مما أدى إلى تراجع قوته بصورة كبيرة.

#OTD in 1945, aboard the new 45,000-ton battleship U.S.S. Missouri and before representatives of nine Allied nations, the Japanese signed their surrender. #VJDay #WWII #victoryday pic.twitter.com/OUx3o9qnY8 — USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) September 2, 2021

ففي ذلك العام تم احتلال جزيرة "ايو جيما" و"أوكيناوا"، خلال شهري مارس وأبريل، وفي 6 أغسطس، تم قصف مدينة هيروشيما بقنبلة نووية وفي 9 أغسطس قصفت أمريكا مدينة نجازاكي بقنبلة ثانية، وهو ما قاد اليابان إلى الاستسلام بعدها بأيام.