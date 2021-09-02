"روستيخ" تكشف عن أحدث نظام استطلاعي روسي

تحدث فلاديمير فيربا، كبير المصممين في شركة "فيغا"، وهي جزء من شركة "روستيخ" الحكومية، في حوار مع "سبوتنيك"، عن تفرد أحدث نظام استخبارات روسي "بنسلين" الذي تم تقديمه لأول مرة في المنتدى الدولي للجيش 2021 بالقرب من موسكو.

منظومة الاستطلاع "بنسلين" عبارة عن مجمع استطلاعي، وهو مصمم للتعرف على المدفعية التي تطلق قذائف الهاون، وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، وكذلك الصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ التكتيكية.

أشار فلاديمير فيربا، متحدثًا عن خصائص المجمع، يراقب المجمع أهداف العدو في خط عرضه 25 كم، ومسافة تصل إلى 60 كم.

علاوة على ذلك، يمكن أن يكون لكل نوع من أنواع الأسلحة قطر الكشف الخاص به، والذي يختلف بين سلاح وآخر، حيث يبلغ، 10-12 كم حتى 20 كم لقذائف الهاون والمدفعية، أما أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة فهي حتى 40 كم، والصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ التكتيكية حتى 60 كم.

والجدير ذكره أن نظام الإحداثيات يحدد موقع المدافع في 5 ثوان باستخدام القناة الحرارية".

نظام "بنسلين" عامل استطلاع سلبي تمامًا، لذلك يكاد يكون من المستحيل اكتشاف تأثيره. في الوقت نفسه يستخدم نظامًا فريدًا للكشف عن الأعداء

وأوضح أنه يعمل فقط للاستقبال. وأن الميزة الرئيسية له هي استخدام نظام حراري.

قبل ذلك، لم يتم استخدام هذا النظام على الإطلاق في مثل هذه المجمعات الاستطلاعية.

عُقد المنتدى الدولي "آرميا 2021" في الفترة من 23 إلى 29 أغسطس في كوبينكا، منطقة موسكو. وحضره 22 وفدا من وزارات دفاع أجنبية.